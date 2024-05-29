空巴簽下華航15架A350改裝協議　預計2026年啟動、2029年完成

▲華航A350內裝由陳瑞憲設計，商務艙的檯燈營造家的感覺。（圖／記者賴文萱攝）

記者張佩芬／台北報導

空中巴士德國漢堡廠今(29)日宣布，已經與中華航空公司簽訂意向書，將由空中巴士為華航A350客艙安裝全新配置，以及最先進設備，根據協議，未來所有客艙的乘客都能享受頂級旅行體驗、最先進機上娛樂系統、以及搭機全程上網。華航指出，改裝工程預計2026年開始分批啟動，2029年完成。根據華航3月8日公告，改裝總金額不超過美金4億元，約新台幣128.9億元。

空中巴士服務公司(Airbus Services)將為華航15架A350-900安裝最先進的豪華商務艙、豪華經濟艙、以及經濟艙座位。對於未來機上有全程上網設施，是否會比照部分美籍航空公司提供全程免費上網，華航表示要看未來趨勢。



空中巴士客戶服務資深副總裁Cristina Aquilar表示：「我們很榮幸獲選為華航升級A350機隊。該公司目前的A350機隊已列名世界最豪華的客艙之一，我們很高興支援華航，將A350客艙提升至另一層次。」

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華航在2008年1月簽約訂購14架A350客機加6架選擇權時，因為當時飛機還在研發當中，屬於未來機，曾經遭到不少抨擊，但新加坡航空等都已預定；2016年9月底交機時，已經被證實是非常成功的長程線客機，為最低噪音客機，且省油效率高達25%，降低25%碳排放。



華航後來並未執行選擇權，因此實際訂購14架A350客機，另有一架是去年租入，且持續在洽租中。到今年4月，華航機隊包括15架A350-900、14架A330-300、以及12架A321neo。

目前華航的A350客機內裝是由知名設計師陳瑞憲設計，陳瑞憲曾經表示，A350將更活潑、更具有現代感，「如果777是崑曲，350就是牡丹亭的青春版。」將走東方美學加上現代風格，同樣維持原本的柿木皮顏色，再添上莓紅色與靛藍色，同時也有Sky Lounge的設計，設計亮點將著重在商務艙的檯燈，機艙內的燈光變化，將透出穿透雲層的感受。陳瑞憲的設計曾經轟到一時，至於這次改裝請誰設計，華航表示尚未決定。