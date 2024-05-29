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慶功宴變批判大會　旅遊公協會決議對解除禁團令做最後努力

▲中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁。（圖／記者于佳云攝）

▲在旅行公會全聯會理事長蕭博仁強力主張下，旅遊相關公協會決定對爭取解除禁團令做最後努力。（圖／資料照）

記者張佩芬／台北報導

今(29)日下午全國旅遊業20個公協會在北投大地酒店召開的會議與餐會，原以為今日政府會宣布解除禁團令，是抱著參加慶功宴的心情與會，未料因為上午國台辦第三度批判新任總統賴清德主張，近中午交通部長李孟諺告訴業者不會解除禁團令，使得下午旅遊公協會的聯合會議變成批判大會，經旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁強力主張，決定這兩天再做最後努力。

包括品保協會、六都一省與地方公協會，原以為今日交通部會宣布解除禁團令，未料最後得到的結果是不解禁，下午的會議相關公會除了大罵政府，也有人主張強力抗爭，但蕭博仁表示他對事件發展不悲觀，認為還有兩天時間可以努力，尤其是本周五台北國際觀光博覽會開幕，往年都是由總統親自出席，應該仍有機會聽到總統或到場政府高階做出鬆綁的宣告。

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今日上午國台辦發言人朱鳳蓮表示，賴清德的有關言論，態度極為猖狂，性質極為惡劣，背棄民族大義、背離民心大勢，是對一個中國原則赤裸裸的挑釁，對台海和平穩定的嚴重破壞，如任其發展，必將導致台海兵凶戰危，給台灣同胞帶來深重禍害。「絕不容忍、絕不姑息，絕不聽之任之，必須反制，必須懲戒。」民進黨當局如果一意孤行走台獨絕路，必將引火焚身、自食惡果。

對於是否開放陸客赴台做團遊或自由行，朱鳳蓮表示民進黨當局應正視台灣民眾及觀光業訴求，為兩岸旅遊恢復正常創造條件。

而今日上午在立法院，對於政府6月的禁團令是否可能調整，陸委會副主委梁文傑立院外委會備詢時表示，「我們正在規劃中」，是否將由行政院長卓榮泰說明，他表示有可能，並指出若要考慮對面有無對等性及善意，從23、24兩天軍演看來，要說有善意，台灣很多人民是不能接受的。但從對自己觀光旅遊業，我們有自己的步驟跟考量，跟對方善意不善意沒有關係。

但近中午李孟諺告訴旅遊相關公協會，會讓2月7日之前訂好、並於6月之後出發的團出團，但不會解除禁團令。業者估計是國台辦今日的談話讓政府高層政策急轉彎。

關鍵字： 慶功宴批判大會旅遊公協會解除禁團令做最後努力

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