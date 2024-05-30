大摩點名7個股搭上輝達成長　三台廠股價「還有5成上漲空間」

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒CNBC報導，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 選擇7檔全球股票來搭乘NVIDIA的特快車，並給予4支股票預期超過50%的上漲空間。大摩分析師表示，人們在人工智慧方面還遠未達到頂峰，人工智慧將創造投資機會。

在人工智慧熱潮的推動下，投資者寵兒NVIDIA上週釋出的財報超出預期，再次成為頭條新聞。這家晶片製造商的股價上週三首次突破 1,000 美元，在過去一年中上漲了約 170%。

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大摩指出，對NVIDIA第一季業績的反應「非常能說明市場上仍有多少購買力」。大摩也點名七檔增持評級股票，包括韓國科技巨頭 SK 海力士和台灣晶片製造商台積電。這兩家公司在過去一年中，分析師基本上看好它們的前景。

FactSet數據顯示，在關注SK海力士的39名分析師中，有35人對該股給予買入或增持評級，而在關注台積電的38名分析師中，有36人對該股給予買入或增持評級。

除此之外，大摩還看到了日本製造商 Advantest Corp 的潛力。另外，大摩點名四檔股價還有5成上漲空間的股票中，有三檔是台灣股票，包括世芯、晶心科以及愛普。