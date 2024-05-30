航海王抗跌！陽明、萬海處置中頻創波段新高　市場期待除息題材

▲陽明海運。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台股今（30）日拉回，但航運股表現相對抗跌，陽明（2609）、萬海（2615）相繼在明（31）日跟下周一（6月3日）解除處置，惟此2家不僅處置期間股價創下波段高點，緊接迎來萬海率先在6月中除息， 市場看好貨櫃三雄除息前表現。

全球海運市場運力短缺，長榮海運（2603）總座吳光輝日前在股東會上指出，紅海危機帶來的效益遞延到Q3，巴拿馬運河的水量增加，加上Q3是傳統旺季，因此目前看起來整體Q3不會太悲觀。

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海運市場大好，帶動起貨櫃三雄股價，萬海在揭露第一季財報不僅較上一季也較去年同期出現獲利，營運現轉機，股價起漲，在5月16日被證交易列為處置股，關緊閉至周五（31日）止，但昨（29）日仍在處置期間，盤中創下此波高點90元，統計本月以來飆漲逾77%。

陽明也是繼萬海之後，在5月17日也列入處置股交易，但同樣在處置期間昨日股價來到此波段高點81.4元，，關緊閉至今（30日）止，統計本月以來上漲約55%。

長榮股價起漲較另外二家較晚，5月初從波段低點172元附近開始上漲，本周一來到波段高點229.5元，二周時間上漲逾3成。

市場法人指出，隨著下周一萬海也脫離處置交易，挾持業績題材，料萬海將在6月13日以及長榮在6月27日除息交易，貨櫃三雄除息前行情欲小不易。