新光金嫁中信金？　金管會彭金隆：密切關注

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）與台新金（2887）整併研議尚未宣告落幕，外傳中信金（2891）有意出手併新光金，對此金管會主委彭金隆今（30）日在立法院財委會上指出，目前市場上的合併案消息都是傳言，會密切關注，但對市場傳聞的案子無法評論。

立法院財委會上，立委林德福詢問中信金併新光金的傳言，彭金隆表示，金控整併牽涉包括市場競爭和市場安定，除了金管會、還有市場競爭，另外也牽涉公平會，是市場結合的議題，整併的層面是很複雜。

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新光金、中信金則在消息傳出後發布重大訊息，兩公司皆表示對於傳言不予評論。

2002年，新光及台新金曾宣布合併組成「台灣新光金控」，豈料一周內變卦告吹，從此兄弟爬山，各自努力，時隔20年，新光金於2022年成立合併研究小組，評估內容包含是否啟動金金併、併購效益等方面，當時考慮的4家金控當中，僅有台新金（2887）回函，但最終未有結果。

不過新光金在今（2024）年4月26日董事會通過重啟與台新金合併案可行性研究，市場再傳兩家金控會「在一起」不料中信金傳出手攔截，為整起併購帶來新變數。

受到整併消息加持，新光金昨（29）日股價一度突破9元大關漲逾2%，但今日籌碼沉澱股價翻黑小跌0.33%，至上午10點20左右報8.96元；台新金則在平盤18.3元附近表現；中信金報35.8元，小跌0.69%。