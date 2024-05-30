郭智輝喊打造台灣成「亞洲矽島」　要在日本九州設半導體工業區

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

新任經濟部長郭智輝今（30）日下午舉行媒體茶敘，今天是他上任第11天，會中談到2大主軸，分別是「境外關內」及「境內關外」，政府要到海外打造工業區，也要吸引鄰近國家來台灣，會持續提升AI量能打造台灣成為亞洲矽島，也提到準備在日本九州設半導體供應鏈工業區，把台灣半導體供應鏈帶到日本去。

郭智輝首先談到今天是他上班第11天，過去他在民間企業會寫專欄、上節目，現在到公部門為人民服務，角色雖然不同，但跟媒體關係可以跟過去一樣，好的政策需要靠媒體傳播、錯誤資訊要媒體澄清，雙方可以互相幫助成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭智輝提到他上任後有幾大重點，第一個是「境外關內」，要延伸台灣產業供應鏈到海外，由政府打造海外工業區，把世界企業帶進台灣，也透過食衣住行育樂吸引鄰國來台灣消費，持續提升AI量能打造台灣成為亞洲矽島，「產業要發展好、供電一定要穩，電價也要合理，會解決綠能發展遇到的困難，讓企業能買到足夠綠電，因應國際大廠對於減碳壓力。」

郭智輝指出，會帶著台灣製造園區走向世界，在海外要設一個園區，跟過去台灣有蠻多業者都有境外，但不是關內，讓台灣業者自己到海外菲律賓、越南也看到很多當地工業區，這次主張的是，政府要有態度，政府要能夠服務台灣中小企業，所以在海外是一站式服務，在海外生產沒有違和感，幫助他們把事務性工作調整好，讓海外業者能夠快速在專業領域發揮，除了來服務台灣已經去當地的大客戶外，也可以幫助在附近找客戶。

郭智輝也提到，台積電現在在日本熊本有設2座工廠，日本在九州有非常多半導體工廠，現在準備在日本九州設一個半導體供應鏈工業區，把台灣半導體供應鏈帶到日本去，除了服務台積電也可以服務當地日本廠商，但是打造成科技園區還是科學園區，現在還沒有談好，還要跟國科會及國發會來談，我們希望能夠快一點落實，正在緊鑼密鼓規畫。

第二個是「境內關外」，郭智輝表示，要把世界帶進台灣，台灣的業者其中7成是服務業，希望提升台灣服務業價值，把台灣內需市場擴大，把日本、韓國、菲律賓、越南等飛機3個小時能來台灣的都定義為內需市場，這些地方居民大概共有4億多人。

郭智輝說，台灣有很多會展，像下禮拜COMPUTEX等，展覽其他商品時也可以邀請業者來台灣參展，主要還是在推動台灣的美食，加上台灣的好商品，邀請世界排名100名以內的廠商都到台灣來設銷售點，包括化妝品、生活用品等，會提供優惠的經營條件，未來也會推動亞洲時尚秀在台灣展演，除了看表演、吃美食、享受購物樂趣，加上台灣比較強的醫美，會結合台灣優勢吸引入境的客戶，希望透過一兩年的服務價值提升，讓全球可以享受國內的優質服務。

郭智輝指出，大健康產業發展也會這樣，未來在台灣，西部台北到屏東都是科技廊道，將來在半導體、AI、軍工、資安等都在西部；東部要形塑成大健康產業，讓很多人可以選擇台灣作為居住地區，是健康、養身可以longstay，會透過稅、獎勵吸引國外優質廠商進來台灣。