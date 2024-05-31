和黃仁勳吃過飯！劉揚偉：與輝達關係緊密　AI伺服器將有兆元營收

▲鴻海召開2024年股東常會。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）31日舉行股東常會。鴻海董事長劉揚偉親自主持，他在與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳晚宴後，也向現場股東分享，鴻海和輝達之間的夥伴關係緊密，加上全球布局優勢，讓鴻海成為AI伺服器領導廠商；他也預期，AI伺服器將成為鴻海兆元營收產品，占整體伺服器比重達4成。

適逢鴻海成立50週年，劉揚偉說，非常感謝股東的長期支持，儘管有高通膨等因素影響，但鴻海集團2023年營收規模超過6兆元、達6.16兆元，寫歷年次高紀錄；每股淨利（EPS）10.25元，也創16年新高，並決議配發現金股利5.4元，寫上市以來新高。如果以5月30日收盤價176.5元計算，現金殖利率3.06%。

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現場小股東提問時，還期許鴻海股價達200元，甚至看到500元。劉揚偉對此表示，「只要把公司經營好，股價自然會有反應。」他強調，經營團隊絕對不能炒作、哄抬股價，要讓市場自然表現，不論未來是200元、300元、或是更高，都是經營團隊的成果，將盡全力朝著愈來愈高的目標來努力。

劉揚偉表示，全球資通訊產品包括手機、電腦、伺服器、穿戴裝置等，幾乎「每2台就有1台」是鴻海集團製造，全球據點也持續增加，目前已有205個據點；未來也要轉型成智慧平台解決方案供應商，其中，整體伺服器營收已在全球市占率近4成。

他也預期，今年鴻海AI伺服器將在集團整體伺服器市占率提升至4成，預期AI伺服器將成為鴻海集團未來主要成長動能之一，是下一個兆元營收產品。