5大行2025年刷爆3.56兆　中信銀8903億勇奪雙冠王

▲去年5大信用卡發卡行刷爆3.46兆。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
年底消費旺季、銀行信用卡促銷活動，五大信用發卡行去（2025）年刷卡金額3271億元，全年刷卡金額約3.56兆元，較前年3.3兆成長7.7%，而中信銀去年12月刷卡金額、全年累計刷卡金額兩項數據奪冠。
中信銀支付業務再創新猷，去年信用卡、簽帳金融卡刷卡金額總計突破一兆元，其中信用卡累計消費金額達8900億元、簽帳金融卡累積消費金額達1300億元，榮登年度刷卡王，隨著支付場景擴展，信用卡流通卡數、有效卡數等多項指標皆維持市場領先。
中信銀行長期經營零售金融、社群平台、交通旅遊、百貨休閒四大生態圈，在零售金融領域，推出中國信託uniopen聯名卡深耕日常消費；於社群平台綁定中國信託LINE Pay卡、中國信託foodpanda卡，提升交易黏著度；交通旅遊場域藉由中油聯名卡、和泰聯名卡與中華航空聯名卡，串聯通行需求；百貨休閒則與33間百貨購物中心合作，打造全方位購物體驗。
國泰世華銀主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數超過600萬張，動卡率表現良好，去年12月因歲末年終購物旺季，因應雙12電商促銷、聖誕送禮與跨年旅遊潮，單月簽帳金額818.7億元，累計全年簽帳金額達8856億元，年增率12.1%，成為去年信用卡簽帳成長幅度最大者。
玉山銀去年12月簽帳金額為543億元，較去年同期成長6%，年度簽帳金額為6659億元，較去年同期成長8%，12月成長動能為餐飲通路、網購及海外旅遊，全年刷卡金額達6659億元，年增率8.7%。
玉山銀行也推出多樣化的保費優惠活動，例如持玉山世界卡繳壽險保費登錄最高享1.66%回饋，Unicard「壽險保費登錄最高享1.1%回饋無上限，Pi卡繳納保費最高1.2% P幣回饋無上限，另外還有最高12期0利率活動。
北富銀12 月信用卡刷卡量588億元，去年刷卡量達 6282 億元，與前年相比成長約3.4%，全年刷卡量成長主要來自於旅遊、量販賣場，消費佔比近 4 成。
