5大行2025年刷爆3.56兆　中信銀8903億勇奪雙冠王

台積電無懼英特爾先進製程競爭 魏哲家笑回：不是有錢就能成功

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，針對法人關心台積電是否擔心和英特爾在先進製程的競爭，台積電董事長魏哲家直接明瞭的說「不」，更強調競爭不是光靠錢就能成功，台積電過去都在競爭中成長，未來也有信心持續成長。

快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元 Q4毛利率首破6成

台積電（2330）今（15）日公佈2025年第4季財務報告，合併營收約新台幣1兆460億9千萬元，稅後純益約新台幣5,057億4千萬元，毛利率首破60%，為史上最強第4季，首度繳出單季超過5000億元的成績單，每股盈餘（EPS）為新台幣19.50元（折合美國存託憑證每單位為3.14美元），累計全年每股稅後純益66.25元，超越市場預期。

快訊／2飆股明起「抓去關」 低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

熱門飆股再度被「抓去關」！證交所今（15）日公告新增2檔處置股，包括低軌衛星概念股耀登（3138）與散熱業高力（8996）都入列，2檔處置期皆到1月29日為止。

台積電財報太亮眼 美股夜盤直線拉升漲近2%

台積電（2330）在台股15 日收盤後公布去（2025年）全年業績，不管是去年第4季或是去年全年都繳出非常亮麗數字，隨著財報公布，台積電ADR夜盤股價直線拉升漲近2%。

台積電今年資本支出上看560億美元 美半導體設備股夜盤集體飆漲

台積電今（15日）法說會釋出最新資本支出預期，台積電財務長黃仁昭表示，今年預期520到560億美元的資本支出，美股半導體設備股夜盤集體拉升，艾司摩爾（ASML）、應用材料（Applied Materials）飆漲逾5%。

台積電長期毛利率56％可達成 財務長：今年N3會超越公司平均毛利率

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會並公佈去年第四季財報，同時台積電今日也釋出強勁財測，預期今年季一季營收還有望再季增4%，但台積電今年資本支出達520-560億美元，讓外界關注其毛利率表現，不過台積電財務長黃仁昭也強調，長期毛利率56％是可以達成的，更預計3奈米製程的毛利率預計在今年某個時間點會超越公司的平均值。

科技大廠固料高階玻纖布！南亞攻勢再起 3檔高掛漲停板

AI動高階玻纖布需求，造成產能吃緊，市場傳出蘋果、超微，以及輝達赴日固料的動作，避免出現記憶體晶片荒現象，日本主要供應商預期，高階玻纖布供應緊俏情況延續明（2027）年下半年，建榮（5340）、德宏（5475）聞訊高掛漲停板，南亞（1303）從63.6元平盤附近，急拉到69.7元漲停價位，台玻（1802）漲幅逾6%，最高來到36.9元。

黃仁勳也揪心！日廠「一塊布」卡關 5大科技巨頭抱著燒

日本布料大廠日東紡（Nitto Boseki）所製做的「高階玻纖布」突爆出供應緊張，半導體圈繃緊神經盯貨源是否穩定，不但輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳關切，包括蘋果、超微（AMD）、高通、Google及亞馬遜等大廠也都焦急不已。

土方之亂拋解方！可寧衛*短多下車打落跌停 3檔續衝漲停

內政部國土管理署昨（14）日針對土方之亂提出四大調整方向，加上股價短線漲幅過大被列為注意股票，可寧衛*（8422）今（15）日短多下車，開低之後就直拉打落46.75元跌停價位，開盤半個小時，成交量達8萬多張，居成交量第四大個股，惟泰霖（8080）、基士德-KY（6641）、台境*（8476）等三檔個股雖然打開漲停價位，但股價維持紅盤之上。

快訊／股王信驊飆8700元天價 台股盤中回檔跌逾200點

台股今（15）日在權值股台積電（2330）回檔下，大盤一度下跌逾200點，但股王信驊（5274）邁向「萬金股」的腳步沒有改變，開盤不到半小時漲615元或7.61%，衝出8700元天價，想持有一張需要870萬才能成交。