快訊／台積電期貨觸及1760元　台指期夜盤一度漲近500點

▲台指期夜盤。（圖／翻攝Yahoo財經）

記者葉國吏／綜合報導

台積電（2330）15日釋出強勁財報與資本支出展望後，全球科技股士氣大振。美股三大指數（15日）全面反彈，台指期夜盤一度大漲將近500點，指數最高來到31543點，最後大漲285點、收31335點。台積電期貨則一度大漲55點、創下1760新高，最後漲35點、收1740元。

台積電 ADR 領軍飆漲 市場信心大爆發

台積電昨日公布 2025 年第四季淨利高達 5,057 億台幣，遠優於市場預期，同時宣布 2026 年資本支出將上調至 520 億至 560 億美元，主要用於先進製程。此消息猶如為 AI 產業注入一劑強心針，激勵台積電 ADR (TSM) 盤中創下 351.33 美元歷史新高，最終收盤大漲 6.32% 至 347.81 美元。美股晶片類股同步慶賀，輝達（Nvidia）盤後上漲 2%，費城半導體指數飆升 2.83%。

▲台積電2025第四季法說會15日舉行，台積電董事長暨總裁魏哲家親自主持，對美投資及關稅問題仍是媒體關注焦點。（圖／記者湯興漢攝）

白宮豁免關稅利多 金融股財報錦上添花

除了 AI 熱潮，美國白宮也宣布豁免部分用於建設美國本地供應鏈的進口晶片 25% 關稅，並與台灣達成貿易協議，雙方關稅將降低至 15%，同時吸引至少 2,500 億美元的半導體相關投資至美國。這項政策為半導體產業鏈提供了更穩定的營運環境。此外，金融業龍頭高盛（Goldman Sachs）與摩根士丹利（Morgan Stanley）公布的財報也優於預期，帶動銀行股漲勢，為大盤提供了額外支撐。

台指期夜盤強攻 今日現貨挑戰新高

在美股報喜的環境下，台指期夜盤一飛衝天，成交價站穩 31000 點之上，市場預期今日台股現貨開盤將呈現強勁跳空走勢，並挑戰歷史新高紀錄。