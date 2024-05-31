黃仁勳爆紅身價飆漲！他愣「翻身太快」　內行曝：以前就很猛

▲黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

輝達（NVIDIA）股價持續飆升，創辦人黃仁勳身價暴增，擠進全球前20大富豪之一，近期來台更掀起一陣旋風，有網友好奇，以前都沒聽過黃仁勳，但這幾年卻突然爆紅，幾乎可以跟張忠謀平起平坐了，不禁驚呼「也翻身太快了吧」，好奇背後的原因，貼文掀起討論。

原PO在PTT發文，「黃仁勳是完全靠自己變成有錢人的嗎？」黃仁勳在過去並不為人所知，但是近幾年卻突然爆紅，「感覺已經跟張忠謀平起平坐了，他是怎麼把身價衝上來的，聽說已經跟蘋果公司差不多等級了」，翻身速度實在驚人，好奇黃仁勳爆紅的背後原因是什麼，「有辦法超過馬斯克嗎，有沒有八卦？」

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貼文曝光，掀起網友討論，「只能說他把GPU做了最大應用」、「家裡應該還不錯，但從原本的基礎到世界前20有錢的level，也是很不容易啊」、「他絕對算白手起家吧，細節不記得了，但全家搬去美國日子好像過得滿苦的」、「他也不是一直都很順利，也算熬過來的」、「屌很久了，只是最近成神了」。

有內行網友透露，其實以前就很多人知道了，「賣顯卡的公司，有桌機的都知道吧」、「他是靠我買了顯卡」、「有玩電腦都知道他吧，顯示卡公司欸」、「當然是靠我連續20年共買了4張他的顯卡啊」、「在遊戲界稱霸29年了，認真來說，他算白手起家啦」、「NVIDIA十多年前在顯卡領域就很有名了」、「NV的顯卡一直都很有名吧，很久以前就知道他是執行長，只是最近AI浪潮讓他更紅了吧」。

▲黃仁勳近日再度訪台。（圖／攝影陳煥丞攝）



黃仁勳的大部分淨資產來自他所持有的NVIDIA 3.5%的股份，他於1993 與他人共同創立了NVIDIA，並自此擔任執行長，黃仁勳是NVIDIA最大的個人股東，超越印度大亨高塔姆·阿達尼（Gautam Adani），成為全球第17位富豪。

根據計算，黃仁勳的淨資產周四（23日）增長了近80億美元（約折合台幣2600億元），達到910億美元（約折合台幣2.9兆元），而NVIDIA的股價上漲了9%，每股破1000美元。