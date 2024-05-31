黃仁勳簽名曝光！劉揚偉樂看AI伺服器供不應求　兩人下周再見面

▲鴻海董事長劉揚偉與輝達（NVIDIA）最新款GB200伺服器合影。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）31日舉行股東常會。會後，鴻海董事長劉揚偉受訪時表示，目前布局輝達（NVIDIA）最新款GB200伺服器架構「供不應求」；至於何時再與輝達創辦人暨執行長黃仁勳會面，他說，雙方可能6月4日或5日以「公司與公司」的身分對話，屆時也會對外分享。

鴻海集團2023年營收規模超過6兆元、達6.16兆元，寫歷年次高紀錄；每股淨利（EPS）10.25元，也創16年新高，股東會也通過配發現金股利5.4元，寫上市掛牌以來新高。如果以5月30日收盤價176.5元計算，現金殖利率3.06%。

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供應鏈大老們前一天才與黃仁勳晚宴，記者追問劉揚偉是否還有單獨會面的機會？劉揚偉說，雙方下周應該會以「公司與公司之間」的身分交流，而不會是單獨對話，預計6月4日或6月5日見面，屆時再與大家說明。

記者也詢問，對於鴻海布局輝達最新款GB200伺服器架構進展如何，劉揚偉則笑說：「供不應求！」

▲輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳在最新款GB200伺服器上簽名。（圖／記者楊絡懸攝）

此外，針對黃仁勳設宴招待供應鏈夥伴，當天聊到什麼話題或即將展開哪些合作，劉揚偉說，黃仁勳透露自己即將在6月1日於大巨蛋為中職開球，因此他向黃仁勳說「我是交通大學棒球校隊投手，我來教你投球技巧」，以免造成手臂肌肉痠痛。

據了解，鴻海即將與輝達開發下一世代的AI機器人系統，雙方明年也會發展電動車用的生成式AI軟體。劉揚偉引述黃仁勳談話展望，預期未來全球AI產業市值將到100兆美元規模。