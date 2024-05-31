面試提薪資+10%　「人資嫌太高」回嗆1句！PTT炸鍋：去請猴子

▲人資只願給一樣的薪水。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者施怡妏／綜合報導

對多數人來說，上班是為了討生活，不過員工和主管對薪資、福利的期待往往有很大的落差，有網友最近去面試，提出比現職薪資多10%的要求，結果人資卻搖頭，認為「這薪資太高了」，勸他不要在意薪水，恐怕不利職涯發展，只願意給他跟現職一樣的薪水，貼文掀起網友熱論。

有網友在PTT發文，「人資：只在意薪水恐不利職涯發展」，最近朋友去面試，談到薪資期望時，提出比現職薪水多10%的要求，當場被人資拒絕，「這個薪水要求太高，以後建議別這麼開」，只願意給跟現職一樣的薪資，「該怎麼回應？」

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貼文曝光，網友建議直接找別家，「謝謝再聯絡」、「嘴爛他然後走人」、「我沒有只在乎薪水，離家近不近、同事是否雞掰，這都要考慮的」、「連10%都給不起別人，幹嘛跳槽」、「我自己開10%再往上補整，公司給了我還在想是不是開低了耶」、「只有加10%，那我幹麻跳」、「不到10%是跳槽跳心酸的嗎？直接待原公司就好」。

有網友提到行情價，一般都是加20%，「一樣薪水幹嘛跳，跳槽是為了加薪，一般都是20%起跳的」、「至少要20%，好的公司一年加10%都有」、「沒超過30%幹嘛要跳槽」、「我直接開+40%，想挖人就要有代價」。