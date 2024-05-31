缺櫃缺艙運價飆！SCFI連8漲、一個月來飆漲近6成

▲海運貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

海運旺季提前到來，紅海危機遞延，全球缺櫃缺艙又塞港，運價持續看漲，本周SCFI指數連續8周上揚，上漲12.6％至3044.7點，一個月來漲近57％。

本周4大航線持續上漲，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價為3740美元，上漲331美元或9.7％；地中海線每TEU為4720美元，上漲472美元或11.1％；美西線每FEU（40呎櫃）為6168美元，上漲979美元或18.86％；美東線每FEU為7206美元，上漲724美元或11.17％。

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業者指出，因為運力短缺，航次變少，有些港口被跳港，造成某些供應鏈斷鏈，影響美東美西的運力調度；另有些地方變成空白航班，再調回時就會有櫃子調度的問題；有些櫃子在卸櫃港口無法回航，造成櫃子短缺，因此經營遠洋線的船公司會把櫃子優先給歐洲、美國、中南美、中東國家，進一步造成近洋線櫃子短缺。

不過，貨櫃三雄今（31）日股價上沖下洗，盤中隨著大盤走弱而翻黑，長榮（2603）收210.5元，下跌3.66％或8元，成交量逾7萬張；陽明（2609）出關首日下跌8.68％或6.8元，收71.5元，成交量逾31.5萬張；萬海（2615）關禁閉最後一天收79.7元，下跌8.91％或7.8元，成交量逾2.8萬張。