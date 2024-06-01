ETF換股大亂鬥落幕！10檔人氣股出籠　長榮航成新寵

▲5月ETF換股大亂鬥落幕。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

5月是重量級ETF換股大亂鬥，成分股上演「你丟我撿」，而從投信近一個月買賣超統計，此次ETF成分股調整，最受歡迎10檔個股躍上檯面，買超長榮航（2618）近40萬張居首位，主要是因被元大台灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）列入成分股；玉山金（2884）買超也有逾31萬張，是00939和00940新增成分股，至於排第三聯電（2303）拜00940權重大幅提高所賜。

統計5月投信買超前10檔中，除長榮航、玉山金與聯電居前3外，其餘第4~10名依序是中信金（2891）、第一金（2892）、永豐金（2890）、正新（2105）、京城銀（2809）、國產（2504）與中華電（2412）。

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在巨嬰00940換股下，中信金與聯電相同，權重大幅提高，投信5月一路敲進，第一金、永豐金則是00940新增成分股。

此次換股中正新被認為是黑馬，受到00939與、國泰台灣ESG永續高股息（00878）所關愛。

京城銀是00919、00940新增成分股；國產是00919新增股；至於中華電是00878、00939和群益科技高息成長（00946）新增成分股。

