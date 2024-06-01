ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

戶籍遷入差一天　逾萬元土增重購退稅款飛了

▲房地產，房價，台北市，台北101，都更，都市更新，房市，老舊房屋，頂樓加蓋，違建，住宅區，買房，購屋。（圖／記者李毓康攝）

▲稍不留意戶籍遷入日期，土增重購退稅款就飛了。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

竹科工程師阿銘最近要結婚了，為了給老婆舒適的居住環境，先是賣掉金山街的套房，再新買慈濟路上的電梯大樓，原本打算利用土地增值稅重購退稅款貼補貸款利息，沒想到申請後卻被否准了，原來是金山街套房的戶籍是在訂立出售契約的隔天才遷入，不符合重購退稅要件，錯失退稅良機。

新竹市稅務局表示，所謂重購退稅，是指土地所有權人2年內完成出售及新購自用住宅用地，不論是先買後賣或先賣後買，新購的土地移轉現值若是超過原出售土地移轉現值扣除繳納土地增值稅後的數額，可以向出售地之地方稅稽徵機關申請退還土地增值稅，但最高退稅額以所繳稅額為限。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新竹市稅務局說明，適用重購退稅必須符合自用住宅用地規定，即土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦妥戶籍登記，且出售前1年及新購後無出租或供營業用，還需注意土地所有權人必須是同一人，但建物所有權人可以是本人、配偶或直系親屬；新購的土地移轉現值，必須超過出售的土地移轉現值總額扣除所繳納土地增值稅後有餘額；先買後賣的換屋者，欲出售之土地，於購買新土地之當時，必須已符合自用住宅使用，才可以適用。

稅務局進一步說明，阿銘於113年4月30日申請土地增值稅重購退稅，審查過程中發現，金山街套房於112年11月6日訂約出售，卻在112年11月7日才將戶籍遷入，已不符合自用住宅用地設立戶籍的規定，1萬多元的退稅款就此擦身而過。

關鍵字： 竹科工程師退稅購房戶籍

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

ETF換股大亂鬥落幕！10檔人氣股出籠　長榮航成新寵

ETF換股大亂鬥落幕！10檔人氣股出籠　長榮航成新寵

5月是重量級ETF換股大亂鬥，成分股上演「你丟我撿」，而從投信近一個月買賣超統計，此次ETF成分股調整，最受歡迎10檔個股躍上檯面，買超長榮航（2618）近40萬張居首位，主要是因被元大台灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）入列至成分股中；玉山金（2884）買超也有逾31萬張，是00939和00940新增成分股，至於排第三聯電（2303）拜00940權重大幅提高所賜。

2024-06-01 12:47
美超微梁見後曝AI供應鏈仍缺料　稱「碰到黃仁勳會跟他要」

美超微梁見後曝AI供應鏈仍缺料　稱「碰到黃仁勳會跟他要」

美超微（Supermicro）創辦人梁見後今（1）日抵台參加台北國際電腦展，今早接受母校邀請出席台北科技大學畢業典禮並演講，會前接受訪問時表示，「整個AI供應鏈還是缺，而且缺很多，所以我碰到Jensen（輝達執行長黃仁勳）還是會跟他要（貨）」，梁見後也說，預期AI成長會持續很長一段時間，猶如工業革命般持續200年還在演進。

2024-06-01 14:16
國保被保險人「退保1年內生產」 　仍可領生育給付

國保被保險人「退保1年內生產」 　仍可領生育給付

為落實政府鼓勵生育政策，國民年金保險被保險人只要在加保有效期間懷孕，於退保後1年內，因同一懷孕事故而分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付者，得依規定向勞保局申請國保生育給付。

2024-06-01 06:00
三星罷工暫不影響記憶體生產　研調：未造成出貨短缺

三星罷工暫不影響記憶體生產　研調：未造成出貨短缺

三星電子傳出將在6月7號發動罷工，根據TrendForce了解，三星本次罷工事件並未對旗下DRAM及NAND Flash生產造成衝擊，也未有出貨短缺情況發生。同時，本周起截至目前，DRAM和NAND Flash等產品的現貨價格，在罷工宣布前已連日下跌，事件宣布後跌勢也並未有任何變化。

2024-06-01 06:00
戶籍遷入差一天　逾萬元土增重購退稅款飛了

戶籍遷入差一天　逾萬元土增重購退稅款飛了

竹科工程師阿銘最近要結婚了，為了給老婆舒適的居住環境，先是賣掉金山街的套房，再新買慈濟路上的電梯大樓，原本打算利用土地增值稅重購退稅款貼補貸款利息，沒想到申請後卻被否准了，原來是金山街套房的戶籍是在訂立出售契約的隔天才遷入，不符合重購退稅要件，錯失退稅良機。

2024-06-01 14:31
手癢抱不住！股價狂漲「買不回來了」　她曝1招解：等於把手綁起來

手癢抱不住！股價狂漲「買不回來了」　她曝1招解：等於把手綁起來

「手上有高股息的人，聽郭老師一句勸：好標的抱好、抱緊。」財經專家郭莉芳透露，她過去採訪過幾個投資達人，每次聽到對方獲利超過100%，就感到佩服，反倒是自己，明明標的沒選錯，但卻因為「抱不住」而只能眼睜睜看著股價「往上不回頭」，後來她就想到一個好方法來解決，「等於是把我的手指綁起來」。

2024-06-01 11:28
逾6成求職者曾「用ChatGPT寫履歷」　3大破綻秒識破

逾6成求職者曾「用ChatGPT寫履歷」　3大破綻秒識破

即將迎來新鮮人求職旺季，由於ChatGPT已成職場日常，根據104人力銀行透過官方頻道IG（104jobbank.official）調查發現，68%填答者曾使用ChatGPT寫履歷自傳，但人力銀行行銷長張寶玲提醒，ChatGPT只能視為輔助工具，企業人資仍然可以從語句過長、字詞不順、經歷空洞，來推斷眼前的履歷自傳是否由ChatGPT代筆。

2024-06-01 10:35
高市前金區停電半小時復電　台電：吊換800公斤地下變壓器

高市前金區停電半小時復電　台電：吊換800公斤地下變壓器

高雄市前金區昨（ 5月31） 日晚上發生停電，台電指出，昨晚21時10分接獲通報後，立即出動前往搶修，因跳脫饋線屬自動化饋線，發生事故時可自動偵測，台電在15分鐘內便趕抵現場，發現為地下變壓器故障，在隔離故障點後轉供送電，逐步縮小停電範圍，35分鐘（21時45分）就已復電99%以上（896戶），剩餘3戶為公司行號也均已下班，將對用戶影響降至最低。

2024-06-01 10:06
00915每股配0.58元　6／19除息

00915每股配0.58元　6／19除息

擁有逾7.8萬受益人的凱基台灣優選高股息30 ETF(00915)6月預估配發金額期前公告出爐，每受益權單位配發0.58元，除息日訂於6月19日，參與除息最後買進日為6月18日，7月15日收益分配發放。

2024-05-31 22:45
中航今年換約船日租提高兩成以上　舊船價高考慮出售兩艘

中航今年換約船日租提高兩成以上　舊船價高考慮出售兩艘

中航(2612)今(31)日舉辦股東常會，通過配發現金股利1元。中航今年上半年有4艘船換約，5、6月各交1艘新船，租價較去年高出兩成以上，第四季還有4艘換約，該季是旺季，有望簽到好價格。中航評估目前二手船價格高，考慮出售兩艘船齡18、19年的舊船，如果兩艘都賣出，可望增添近2千萬美元賣船利益。

2024-05-31 22:42

讀者迴響

熱門新聞

上班會打招呼「但很少講話」怎看待這同事？

手癢抱不住！她曝1招解：等於把手綁起來

00915每股配0.58元　6／19除息

新人沒事做「同事卻很忙」　過來人曝小祕密

中華電信配發4.758元股息

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

大樂透槓龜　下期頭獎保證1億

00919配0.7元創新高　年化配息率再破10%

街口胡亦嘉指「ETF狂吸金」　嗆金管會開雙標

國票金股東會敲定0.976元股利　通過對獨董提訴訟

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366