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新加坡候港時間從2天增為7天　港方被迫啟用廢棄碼頭

▲高雄港第七貨櫃中心一期工程預計今年６月完工。（圖／港務公司提供）

▲新加坡港傳出候港時間已經從2天拉長為7天。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

上周二(28日)萬海航運總經理謝福隆指出，新加坡與巴生港候港時間約2天，而到了上周末(31日)傳出候港時間已經拉長為7天，新加坡港務集團(PSA)為了緩解這個全球最大的貨櫃轉運樞紐港日益嚴重的擁堵狀況，重新啟用了已經廢棄的吉寶碼頭(Keppel Terminal)舊泊位和堆場，同時還增加了大量人力來應對貨櫃堆積問題。

亞洲貨櫃諮詢公司Linerlytica發佈的警告，港口擁堵再次困擾著貨櫃船運市場，新加坡成為最新的瓶頸。在這個全球第二大貨櫃港，停泊延誤時間目前已經長達7天，等待裝卸的貨櫃在最近幾天已上升至50萬箱(20呎櫃)。

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Linerlytica指出，嚴重的擁堵迫使一些船公司取消了原定的新加坡港口靠泊計劃，估計將加劇下游港口的問題，這些港口將不得不處理額外的輸送量。

新加坡海事和港口管理局(MPA)報告指出，近期新加坡港裝卸量暴增主要是貨櫃船公司因為紅海危機船隻繞航好望角之後，船期出現延誤，為了趕上下一個時程表，減少彎靠港口，將東南亞國家貨載集中卸在新加坡，船舶靠港裝卸時間也因而拉長。

新加坡最大的全自動化碼頭大士碼頭區除現有的八個泊位外，預計今年內還有三個新泊位將啟用，新加坡港務集團已計劃加快這些新泊位的啟用時間，以提高整體貨櫃處理能力。

而目前包括上海、青島、巴生港與可倫坡等許多其他亞洲港口也出現擁堵。全球最大貨櫃船公司地中海航運(MSC)開始利用印度的卡馬拉加和維薩卡派特南等港口進行轉運業務。

在去年10月18日紅海危機爆發前的10月13日，上海航運交易所公布的貨櫃運費指數(SCFI)是891.55點，上周五(31日)已經漲到3044.77點，是3.42倍，其中上海到新加坡運價從當時每箱180美元漲到上周五的547美元，是3.04倍價。上海航運交易所是每周五公布當日最新運價。

關鍵字： 新加坡候港時間增為7天被迫啟用廢棄碼頭

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