黃仁勳要變10兆男！分析師：輝達AI難超越　2030市值翻逾2.5倍

▲輝達創辦人黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

記老陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳即將於今（2）日晚間借台大體育館發表演講，不過最新一期的《Fortune》報導，由於NVIDIA掀起AI狂潮，並建立難以超越的優勢，分析師認為，NVIDIA目前還在初升段，公司市值到2030年將再翻逾2.5倍，而黃仁勳的身價也有望在2030年由3兆男變成10兆。

外媒指出，光是在過去的一年裡，AI晶片領頭羊NVIDIA就飆升了200%以上，躋身全球最有價值公司的前列，並且市值已經逼近微軟和蘋果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

I/O Fund 首席科技分析師 Beth Kindig 預計未來幾年輝達的市值將進一步飆升 270%，達到 10 兆美元。截至五收盤，該公司市值約為 2.7 兆美元。由於黃仁勳持有3.7%輝達股權，市值預估屆時他因持有NVIDIA股票身價也會跟著飆破3700億美元，相告於新台幣11兆元。

《CNBC》也報導，Beth Kindig預測NVIDIA正在推動人工智慧基礎設施的發展，因為訓練大型語言模型的資料中心對其晶片的需求很高，今年稍後將發布其Blackwell 晶片，預計該晶片的性能將優於早期的Hopper 晶片。

Kindig指出，除了硬體之外，輝達的軟體也為它帶來了優勢，而汽車領域將為該公司帶來進一步的推動。她說：「對於NVIDIA來說，這還處於非常非常早期的階段，而且有幾個層次。」

雖然AMD和英特爾等競爭對手對人工智慧市場做出了自己的樂觀預測，但Kindig表示，輝達將搶佔「最大份」，並補充說，其他內部開發晶片的科技巨頭通常這樣做是為了優化自己的應用程序，而不會這樣做。

在軟體方面，分析師認為，輝達的 CUDA 平台，並將其與蘋果的 iOS 作業系統進行了比較，後者幫助 iPhone 佔據了主導地位。

「NVIDIA也發生了同樣的事情，軟體工程師、人工智慧工程師正在學習 CUDA 平台，以便對 GPU 進行編碼。」Kindig表示，這種組合為一條堅不可摧的護城河。

她在今年稍早發布的 10 兆美元估值預測基礎上加倍下注，預估NVIDIA將在 2030 年達到這一里程碑。