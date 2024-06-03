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從《航海王》到國際駭客攻擊啟示　看強化重訊揭露策略背後思維

▲▼安侯企管執行副總經理林大馗。（圖／KPMG提供）

▲安侯企管執行副總經理林大馗。（圖／KPMG提供）

記者陳瑩欣／台北報導

航海王魯夫一早起床，發現黃金梅利號遭到神秘敵人的攻擊，損失慘重。經過調查，魯夫發現這些敵人之前已經攻擊過其他海賊團，但這些海賊團卻隱瞞了攻擊細節，導致敵人的能力和手法不明。此時，魯夫會怎麼想？他一定會希望早點知道這些敵人的資訊，以便採取必要的防範措施，答案顯而易見。

日前，證交所公告修改重大訊息揭露規則第26款，規定企業在遭受駭客攻擊且可能發生資料外洩時，必須發布重大訊息公告。安侯企管執行副總經理林大馗表示，此規則的修改迫使企業正視過去隱瞞不報的思維，更需積極應對資訊安全事件所帶來的影響。

林大馗表示，企業將資訊安全事件的細節公布的好處之一，就是能保護顧客的權益。如同懸賞海賊及賞金可以讓民眾知道危險人物的存在，企業公布攻擊細節可以讓顧客知悉潛在風險，並能夠及時採取行動，例如更改密碼或通知銀行凍結卡片。這不僅是對顧客的基本尊重，更是企業應盡的責任。

此外，林大馗也公布資訊安全事件的細節還能提高企業的透明度與信任度。在《航海王》中，海軍發布海賊懸賞令是為了讓民眾知道可能的威脅並防範。同樣地，企業在公布攻擊細節時，展示的是誠實與透明。若企業選擇隱瞞，顧客或潛在客戶一旦發現真相，信任感將大打折扣。反之，若企業能在第一時間坦誠面對問題，並詳細說明攻擊發生的原因、影響範圍以及後續的應對措施，顧客及潛在客戶會感受到企業的誠意與負責任的態度，這將有助於爭取新的商機及維護信任關係。

林大馗表示，國外資安指標研究機構MITRE被駭客攻擊的案例就是一個很好的實例。MITRE是一家著名的非營利性組織，專注於提供資訊安全技術和協助組織應對網路威脅。然而，MITRE在2024年4月時遭受駭客精準攻擊，導致內部機密資料外洩。在資安事件發生後，MITRE選擇公開這次攻擊的詳細資訊，並分享了攻擊的手法和防禦措施，這不僅幫助其他組織提高警惕，也促進了產業間的合作與交流。

林大馗進一步表示，公布資訊安全事件細節還能促使企業內部進行反省與改進。面對公眾壓力，企業內部將不得不審視現有的安全措施，尋找漏洞並進行改進，避免類似資安事件再次發生，這對於企業長期發展來說極為重要。

而從駭客的視角來看，當企業普遍選擇公開攻擊細節，這會逐步提升駭客的攻擊難度。駭客就像電影裡的慣竊角色，他們通常利用相似的手法攻擊不同的目標去竊取財物。若企業間分享攻擊模式及防禦經驗，駭客的手法便會更容易被識破，這無形中也在提升整個產業的資訊安全防護水準。

林大馗表示，企業將資訊安全事件的細節公布，不僅是對顧客的一種負責任行為，也是提升自身透明度、促進產業交流與合作、增加駭客攻擊難度以及自我提升的重要手段。在這個快速數位化的社會中，唯有坦誠和透明，才能在駭客的威脅中站穩腳跟，贏得顧客的信任。就像民眾們依賴海賊懸賞令一樣，公開資訊讓我們更安全。

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關鍵字： 駭客資安證交所KPMG

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