黃仁勳點名台灣3大超能力　感謝7台廠與輝達做全球AI後盾

▲黃仁勳來台演講再度引起旋風。



圖文／鏡週刊

輝達執行長黃仁勳演講結束，最後的不到3分鐘影片，讓不少台灣人相當動容，華碩董事長施崇棠向本刊直呼：「非常感動。」黃仁勳公開點名17位產業大咖，強調7家台廠將成為全球AI產業革新的支柱，與輝達繼續勇往直前。

黃仁勳在演講過程，秀出一張與台積電創辦人張忠謀的合影舊照，藉此凸顯自己與台灣的連結，更強調「台灣」就在AI布局的核心戰略位置，誠如演講結束前的影片所言：「台灣是無名的英雄，卻是全世界的支柱，謝謝台灣，讓我們繼續這段AI創新之旅，打造一個成功和繁榮的產業。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃仁勳在演講中，點名感謝台灣的供應商，背景為台灣各大供應商。



「無論面對多大的風浪，你始終穩如磐石，科技的卓越、勤奮與齊心合力的精神，就是你的超能力，沒有你就無法實現我們的願景和夢想，與你同行，我們勇往直前，創造智慧與便利的生活，讓我們把世界變得更美好。」這席話讓現場聽眾相當感動，施崇棠離席後也說：「這場演講讓我非常感動。」

外界關注輝達布局AI的供應鏈名單，黃仁勳不僅公開點名7家台廠，更逐一秀出與輝達共同打這一仗的重要高層，包括華碩的施崇棠和副董事長徐世昌、華擎總經理沙韋旭、鴻海董事長劉揚偉、英業達董事長葉力誠和總經理葉枝安、和碩董事長童子賢和共同執行長鄭光志、美超為執行長梁見後、廣達董事長林百里和副董事長梁次震、技嘉董事長葉培城和執行長李宜泰、緯創董事長林憲銘和總經理林建勳緯穎董事長洪麗寗和總經理林威遠。



更多鏡週刊報導

【黃仁勳秀AI 2】直擊15位大老闆搶聽黃仁勳開講 黃崇仁、王雪紅、蔡明忠都來了

【黃仁勳秀AI 1】直擊黃仁勳開講台大湧卡位人潮 電子廠員工：門票比張學友演唱會更難搶

威士忌一飲而盡感謝供應鏈 黃仁勳3作風粉絲直呼超親民