黃仁勳背板藏台廠競合密碼　專家：諜對諜時代已過去

▲輝達創辦人黃仁勳。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳拉出逾40檔台廠盟軍，有投資人驚覺「不少家業者是競爭對手，怎麼一起接輝達的單？」專家指出，台廠「諜對諜」時代已過去，在大單壓境下一起掌握趨勢、一起把餅做大，成為現階段商業氣氛。

專家認為，黃仁勳和台灣之所以能「對味」，最關鍵的原因在於都有互相幫助、共榮共好的理念，而且台廠創業者由小做到大，不忘創業初時艱困，很樂於助人，與黃仁勳的性格很接近。

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台經院景氣預測中心主任孫明德指出，台廠系出同門，且有群聚在一起「把餅做大」的概念，並不像歐美企業勝者全拿的風格，也讓供應鏈關係更加穩固。

孫明德指出，台廠優秀經理人之間彼此熟悉，舉例來說，廣達（2382）董事長林百里過去就曾在金寶集團任職，雖然出來創立廣達，但業界人脈和情份都還存在。

「老闆們早上搶單、晚上一起吃飯喝酒博感情，這是常有的事。」孫明德觀察，這類現象在亞洲製造業中很常見，台灣中部的工具機業者也有類似的特徵，有些公司的員工出去創業，和老東家關係不會變。

「以前供應鏈是諜對諜的，但是現在已是互相合作的夥伴關係。」中經院第3研究所副研究員陳馨蕙指出，景氣好、訂單來得快，接單急，企業想掌握趨勢，要串連才能存活。

陳馨蕙指出，消費性電子產品變動性很大，如果急速轉彎，「打群架、平台聯盟」是中長期策略，台灣有99.8%是中小企業，更需要串連在一起。

受到黃仁勳演說加持，台股今（3）日盤中一度漲逾425點，午盤前最高來到21612點，台積電（2330）更曾一度漲逾32元至853元；權值股鴻海（2317）一度漲逾7.5元至179.5元，不過漲多後引發獲利了結賣壓，近午盤漲勢收斂，指數漲點亦縮至370多點。

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