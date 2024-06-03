和碩股價飆新高！童子賢：進入AI永不嫌晚 PC、手機未來更熱鬧

和碩（4938）董事長童子賢3日表示，AI潮流現在看起來是非常重要的新趨勢，在這波AI的帶動下，不論可見度還是實質技術的躍升，都有明確的成果，而除了伺服器之外，他也相信未來幾年PC、手機也會愈來愈熱鬧，「進入AI領域永遠都不嫌晚！」

AMD蘇媽霸氣宣誓「和台積電關係非常堅固」 在台投資50億

超微（AMD）執行長蘇姿丰3日出席Computex開幕主題演講，會後媒體聯訪被問到與台積電（2330）的關係是否生變，蘇姿丰秒回「非常的堅固」，AMD同時評估在台灣投資50億元設研發中心，業界預期高雄、台南等縣市將會積極爭取。

黃仁勳概念股「有10檔攻漲停」！另5檔飆漲7% 最甜價28元小資入手

就在輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳演講點名相關供應鏈夥伴，台股3日開盤飆至21,546點，其中，演講投影片秀出的「AI股」，有10檔個股一開盤就亮出漲停，受多數投資人矚目。

快訊／王必勝上班了！喊「告別五月天」 開發金辦公室好風景曝光

前衛福部次長王必勝卸下公職轉換跑道，今（3）日正式在臉書上發布於開發金（2883）敦化北路總部內上班的視野，證實進入開發金旗下開發資本擔任資深副總一職。

遠東混血王子裕民股東會處女秀 徐旭東點徐國安談AI

裕民航運（2606）今（3）日召開股東會，由董事長徐旭東主持，他指出，裕民在船隊部局表現很好，帶動營運成長；總經理王書吉表示，以今年狀況看來，整個航運業這一兩年表現應該都不錯；另徐旭東獨子徐國安也首度在會中報告，說明ESG、AI及船隊狀況。

黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜 16家未達百元

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳2日於台大演說，其中一張投影片秀出「AI地圖」狂列多檔上中下游廠商，《ETtoday新聞雲》進一步盤點發現，未能與黃仁勳在松山聚餐的仁寶（2324）也榜上有名，44檔中有16家上市櫃公司股價還未達百元。

輝達黃仁勳演講掀熱潮 數發部黃彥男：AI是台灣機會

輝達執行長黃仁勳2日晚間演講，數發部部長黃彥男到場聆聽，他今天表示，輝達有很大的成長，這也代表台灣的機會，未來數發部會與輝達配合，鼓勵台灣在AI人工智慧的研發及新創、產業發展。

街口支付大當機！民眾「掃碼消費」失敗 公司致歉搶修中

街口支付3日下午1時許發生系統異常，公司工程師正緊急搶修，但尚不知何時可以修復，確認修復完成後會另行通知。

黃仁勳效應！台積電漲25元收846 台股大漲363點來到21537點

受到輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳演說拉動台廠AI股表現，台股今（3日）台股開高走高，盤中一度漲逾426點，午盤後雖漲幅收斂，但終場大漲363點來到21536.76點，漲幅1.71％，成交量4333.20億元。

黃仁勳背板藏台廠競合密碼 專家：諜對諜時代已過去

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳拉出逾40檔台廠盟軍，有投資人驚覺「不少家業者是競爭對手，怎麼一起接輝達的單？」專家指出，台廠「諜對諜」時代已過去，在大單壓境下一起掌握趨勢、一起把餅做大，成為現階段商業氣氛。