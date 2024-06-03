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街口支付大當機！民眾「掃碼消費」失敗　公司致歉搶修中

▲街口支付。（圖／記者湯興漢攝）

▲街口支付。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

街口支付3日下午1時許發生系統異常，公司工程師正緊急搶修，但尚不知何時可以修復，確認修復完成後會另行通知。

有民眾反映，6月3日中午用餐付款時，發現手機搭載的街口支付App當機，只好改採現金或其他支付方式處理消費。

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對於連線異常，街口支付公司發出聲明指出，「目前由於網路連線中斷，本公司正全力排除狀況當中，修復完成後將盡快通知，對於造成用戶不便，我們深感抱歉。」

▲街口支付維修公告。（圖／記者楊絡懸攝）

▲街口支付維修公告。（圖／記者楊絡懸攝）

關鍵字： 街口網路維修

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