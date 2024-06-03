台泥規劃岡山嘉新廠設水泥儲能櫃　每日可存16萬度電

▲台泥儲能董事長張安平親自主持說明會。（圖／台泥提供）



記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）旗下台泥儲能規劃在高雄岡山嘉新水泥廠內，運用台泥獨家研發的安全水泥儲能櫃，設置50MW／160MWh儲能案場，協助穩定台電電網，每天可存16萬度電，等同有1.2萬家戶不用怕停電。

台泥儲能2日在高雄岡山竹圍里舉辦「綠色能源里民日」，董事長張安平親自到場主持說明，他表示，台泥水泥儲能櫃內使用三元鋰電池，全天下沒有人能擔保電池絕對沒有狀況，但台泥產品通過美國UL、歐盟IEC的安全防火認證，也是全台唯一具有第3方責任險的儲能產品。

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張安平指出，儲能可幫國家省錢，讓綠電發電出來可儲存而不會浪費掉，全世界用綠能的國家沒有一個不建置儲能，儲能需求比例須達到綠電的20%，但台灣現在還沒辦法達到。

張安平強調，電是生活文明最重要的，台泥花很大心力研發，也只有台泥同時熟悉防火抗爆的水泥還有綠色能源包括電池，「危害社會的事情台泥絕對不做，我們做出來一定是最安全的；經濟體沒有電是沒有未來的，台泥希望協助幫台灣創造更好的未來。」

台泥指出，經過2年研發打造獲得台灣美國等9國專利的安全水泥儲能櫃EnergyArk，是目前唯一具有「防火、防爆、阻熱、滅火」的產品，櫃體板片強度比101大樓外牆強1.8倍，使用的是目前在全球沒有出過任何事故的韓國三星E4L電池。

台泥儲能在嘉新水泥廠內案場，僅佔水泥廠面積之5.5%，符合高雄市府規範必須在甲或乙種工業區且距離民宅至少30公尺的規範，與社區距離超過法定6倍以上。

立委邱志偉強調，很快全世界半導體廠都會在橋頭工業區落腳，岡山是高雄S科技廊道的中心點，受惠的會是居民。他也提到，漁電共生，屋頂型光電都是安全發電方式，比火力發電、天然氣發電安全；綠電發電要有儲存，才能提升發電效率，儲能有效率，供電就會更有效率。他也強調儲能必須讓民眾安心，他認為這件事可以站在科學理性思考，也相信國家和國際認證是禁得起考驗。邱志偉表示，未來科技園區用電量成長快，儲能沒有進來，供電出現缺口，會影響到原本要進駐的產業產生疑慮，是否真要來投資。

議員方信淵指出，過去發展太陽能很大缺失就是沒辦法儲能，沒馬上用就浪費掉，太陽能跟儲能要能搭配，這是國家未來發展重要政策；大家如果對儲能政策有疑慮，可以提出來討論，因為里民安全和健康很重要。黃秋媖議員則表示說明會是要讓大家了解設置儲能的目的，要讓民眾安心，說明影片製作的蠻先進，我的立場就是跟大家站在一起。

議員林志誠則指出，AI產業園區即將在白埔區設置，高雄用電需求量越來越高，但是我們不可能讓台電繼續在高雄蓋一座電廠或者讓高雄使用核能，希望台泥可以提供更多儲能安全性相關數據報告來當支撐，讓有些里民消除疑慮，他也認為儲能供電過程對地方未來很有進步跟幫助。

同時，台泥儲能也對地方上有特定人士發送黑函，將日前其他同業在岡山鳳山儲能案場遭抗爭事件，故意張冠李戴變成台泥儲能案場，提出澄清與聲明。

台泥指出，高雄是全台日照時數最長的縣市，市府預計2026年建置1.25GW太陽光電，年發電量約15.6億度；長期以來南部一直承擔南電北送的處境，加上高雄積極招商引進電動車生態鏈、AI醫療產業聚落都是高耗電產業，光是半導體一個廠用電就占高雄總用電量12%，未來電網必須搭配儲能，才能做到用電量不大時存電，尖峰時段放電，並透過儲能系統有效輸配電的方式減緩電網波動。目前高雄已有8座儲能在運轉中分布在岡山、鳳山、大寮、前鎮、路竹、林園、小港。