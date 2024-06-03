ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台泥規劃岡山嘉新廠設水泥儲能櫃　每日可存16萬度電

▲台泥儲能董事長張安平親自主持說明會。（圖／台泥提供）

▲台泥儲能董事長張安平親自主持說明會。（圖／台泥提供）

記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）旗下台泥儲能規劃在高雄岡山嘉新水泥廠內，運用台泥獨家研發的安全水泥儲能櫃，設置50MW／160MWh儲能案場，協助穩定台電電網，每天可存16萬度電，等同有1.2萬家戶不用怕停電。

台泥儲能2日在高雄岡山竹圍里舉辦「綠色能源里民日」，董事長張安平親自到場主持說明，他表示，台泥水泥儲能櫃內使用三元鋰電池，全天下沒有人能擔保電池絕對沒有狀況，但台泥產品通過美國UL、歐盟IEC的安全防火認證，也是全台唯一具有第3方責任險的儲能產品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張安平指出，儲能可幫國家省錢，讓綠電發電出來可儲存而不會浪費掉，全世界用綠能的國家沒有一個不建置儲能，儲能需求比例須達到綠電的20%，但台灣現在還沒辦法達到。

張安平強調，電是生活文明最重要的，台泥花很大心力研發，也只有台泥同時熟悉防火抗爆的水泥還有綠色能源包括電池，「危害社會的事情台泥絕對不做，我們做出來一定是最安全的；經濟體沒有電是沒有未來的，台泥希望協助幫台灣創造更好的未來。」

台泥指出，經過2年研發打造獲得台灣美國等9國專利的安全水泥儲能櫃EnergyArk，是目前唯一具有「防火、防爆、阻熱、滅火」的產品，櫃體板片強度比101大樓外牆強1.8倍，使用的是目前在全球沒有出過任何事故的韓國三星E4L電池。

台泥儲能在嘉新水泥廠內案場，僅佔水泥廠面積之5.5%，符合高雄市府規範必須在甲或乙種工業區且距離民宅至少30公尺的規範，與社區距離超過法定6倍以上。

立委邱志偉強調，很快全世界半導體廠都會在橋頭工業區落腳，岡山是高雄S科技廊道的中心點，受惠的會是居民。他也提到，漁電共生，屋頂型光電都是安全發電方式，比火力發電、天然氣發電安全；綠電發電要有儲存，才能提升發電效率，儲能有效率，供電就會更有效率。他也強調儲能必須讓民眾安心，他認為這件事可以站在科學理性思考，也相信國家和國際認證是禁得起考驗。邱志偉表示，未來科技園區用電量成長快，儲能沒有進來，供電出現缺口，會影響到原本要進駐的產業產生疑慮，是否真要來投資。

議員方信淵指出，過去發展太陽能很大缺失就是沒辦法儲能，沒馬上用就浪費掉，太陽能跟儲能要能搭配，這是國家未來發展重要政策；大家如果對儲能政策有疑慮，可以提出來討論，因為里民安全和健康很重要。黃秋媖議員則表示說明會是要讓大家了解設置儲能的目的，要讓民眾安心，說明影片製作的蠻先進，我的立場就是跟大家站在一起。

議員林志誠則指出，AI產業園區即將在白埔區設置，高雄用電需求量越來越高，但是我們不可能讓台電繼續在高雄蓋一座電廠或者讓高雄使用核能，希望台泥可以提供更多儲能安全性相關數據報告來當支撐，讓有些里民消除疑慮，他也認為儲能供電過程對地方未來很有進步跟幫助。

同時，台泥儲能也對地方上有特定人士發送黑函，將日前其他同業在岡山鳳山儲能案場遭抗爭事件，故意張冠李戴變成台泥儲能案場，提出澄清與聲明。

台泥指出，高雄是全台日照時數最長的縣市，市府預計2026年建置1.25GW太陽光電，年發電量約15.6億度；長期以來南部一直承擔南電北送的處境，加上高雄積極招商引進電動車生態鏈、AI醫療產業聚落都是高耗電產業，光是半導體一個廠用電就占高雄總用電量12%，未來電網必須搭配儲能，才能做到用電量不大時存電，尖峰時段放電，並透過儲能系統有效輸配電的方式減緩電網波動。目前高雄已有8座儲能在運轉中分布在岡山、鳳山、大寮、前鎮、路竹、林園、小港。

關鍵字： 台泥儲能

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

AMD蘇媽霸氣宣誓「和台積電關係非常堅固」　在台投資50億

AMD蘇媽霸氣宣誓「和台積電關係非常堅固」　在台投資50億

超微（AMD）執行長蘇姿丰3日出席Computex開幕主題演講，會後媒體聯訪被問到與台積電（2330）的關係是否生變，蘇姿丰秒回「非常的堅固」，AMD同時評估在台灣投資50億元設研發中心，業界預期高雄、台南等縣市將會積極爭取。

2024-06-03 13:09
「航海王」又出手！台驊砸3.14億元　買進長榮1550張

「航海王」又出手！台驊砸3.14億元　買進長榮1550張

最懂海的男人再度出手，台驊投控（2636）5月底才公告處分長榮（2603）持股，今（3）日公告1個月內砸3.14億元取得長榮1550張股票，主要目的是提高資金使用效益。

2024-06-03 15:48
和碩股價飆新高！童子賢：進入AI永不嫌晚　PC、手機未來更熱鬧

和碩股價飆新高！童子賢：進入AI永不嫌晚　PC、手機未來更熱鬧

和碩（4938）董事長童子賢3日表示，AI潮流現在看起來是非常重要的新趨勢，在這波AI的帶動下，不論可見度還是實質技術的躍升，都有明確的成果，而除了伺服器之外，他也相信未來幾年PC、手機也會愈來愈熱鬧，「進入AI領域永遠都不嫌晚，不怕沒飯吃！」

2024-06-03 14:17
快訊／73萬股民注意！00929配0.2元　6／20除息

快訊／73萬股民注意！00929配0.2元　6／20除息

73萬股民注意！首檔月月配ETF復華台灣科技優息（00929）今（3）日公告5月收益分配評價，每股配發0.2元，預計6月20日除息、7月16日發放現金。

2024-06-03 15:48
快訊／王必勝上班了！喊「告別五月天」　開發金辦公室好風景曝光

快訊／王必勝上班了！喊「告別五月天」　開發金辦公室好風景曝光

前衛福部次長王必勝卸下公職轉換跑道，今（3）日正式在臉書上發布於開發金（2883）敦化北路總部內上班的視野，證實進入開發金旗下開發資本擔任資深副總一職。

2024-06-03 13:10
遠東混血王子裕民股東會處女秀　徐旭東點徐國安談AI

遠東混血王子裕民股東會處女秀　徐旭東點徐國安談AI

裕民航運（2606）今（3）日召開股東會，由董事長徐旭東主持，他指出，裕民在船隊部局表現很好，帶動營運成長；總經理王書吉表示，以今年狀況看來，整個航運業這一兩年表現應該都不錯；另徐旭東獨子徐國安也首度在會中報告，說明ESG、AI及船隊狀況。

2024-06-03 10:18
黃仁勳概念股「有10檔攻漲停」！另5檔飆漲7%　最甜價28元小資入手

黃仁勳概念股「有10檔攻漲停」！另5檔飆漲7%　最甜價28元小資入手

就在輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳演講點名相關供應鏈夥伴，台股3日開盤飆至21,546點，其中，演講投影片秀出的「AI股」，有10檔個股一開盤就亮出漲停，受多數投資人矚目。

2024-06-03 09:49
黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜　16家未達百元

黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜　16家未達百元

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳2日於台大演說，其中一張投影片秀出「AI地圖」狂列多檔上中下游廠商，《ETtoday新聞雲》進一步盤點發現，未能與黃仁勳在松山聚餐的仁寶（2324）也榜上有名，44檔中有16家上市櫃公司股價還未達百元。

2024-06-03 06:30
台灣虎航九度蟬聯《讀者文摘》白金獎　七月新增台中三航線

台灣虎航九度蟬聯《讀者文摘》白金獎　七月新增台中三航線

由消費者投票，決定最值得信賴品牌的第26屆「讀者文摘信譽品牌」大調查，於今(3)日下午在台北喜來登飯店舉辦頒獎典禮；台灣虎航自2016年首度於低成本航空公司品類中獲得最高榮譽白金獎後便連續獲得肯定，今(2024)年為第九度獲獎。台虎七月將開出台中三條新航線，為下半年業績加分。

2024-06-03 16:45
台驊持續買進長榮1550張　去年9月至今長榮股票賺進1.48億元

台驊持續買進長榮1550張　去年9月至今長榮股票賺進1.48億元

台驊控股(2636)今(3)日公告在113/5/8~113/6/3買進長榮(2603)1550張，每股均價202.59元，總交易金額314,019仟元，累計持股3,100張，交易金額668,050仟元，持股比例0.15%。台驊今年兩次公告處份長榮股票，共獲利9377萬元，加上去年12月29日公告出售長榮2600張，獲利5420.4萬元，累計獲利近1.48億元。

2024-06-03 16:28

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳概念股「有10檔攻漲停」

黃仁勳報明牌！　「42檔老黃概念股」曝光

黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜　16家未達百元

「狄鶯孫鵬多有錢？」　網：用億計算

快訊／王必勝上班了！喊「告別五月天」　開發金辦公室好風景曝光

黃仁勳再掀台股明牌旋風！網驚呼：居然有這一家

00919配息10.88%超甜！　小資女主播喊「相見恨晚」抱緊免盯盤

黃仁勳演說／欽點5台廠導入機器人應用　鴻海、巨大都在列

黃仁勳點名台灣3大超能力　感謝7台廠

AMD蘇媽霸氣宣誓「和台積電關係非常堅固」　在台投資50億

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366