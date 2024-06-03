黃仁勳宣布：輝達將在台灣蓋設計中心「招募1000名工程師」

▲黃仁勳表示，未來5年將在台灣招募1000名工程師。（圖／記者黃國霖攝）

記者高兆麟、柯沛辰／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳3日晚間在北市知名「吉品海鮮餐廳」宴請輝達員工，餐敘結束後被大批粉絲包圍。他受訪時表示，NVIDIA從很久以前就在台灣開啟一段旅程，目前已經有一個很棒的AI研究小組，未來5年內將設立一個非常大的設計中心，雇用至少1000名工程師，「我們正在尋找一個地點蓋總部」。

黃仁勳表示，他今晚和的GeForce團隊的夥伴們享受晚餐，因為他們的情誼長達30年，過去還一起創造了以玩家為導向的GeForce平台，所以他今晚來與夥伴們相認，並一同慶祝台灣與輝達很久以前就締結的緣分，「如果沒有台灣的夥伴，這一切都不會發生，所以我很開心能見到他們。」

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黃仁勳說，台積電對NVIDIA的組成來說很重要，也感謝富士康、廣達、華碩等夥伴給予的幫助，並揭露了無數驚人的機會，這是電腦產業的新時代。未來5年內，輝達將在台灣設立一個很大的設計中心，雇用至少1000名工程師，「我們正在尋找一個很廣闊的地點，這樣可以蓋一個總部，如果你們知道有適合的地點蓋大樓，請讓我知道，我還沒做出決定。」

談到學生該如何投入產業，他指出，學生們在學校應該全力以赴，數學、科學很重要，但輝達也需要很多不同的人才，包含行銷、商業，首要條件就是人格上必須是樂觀的，同時喜歡和人一起合作、喜歡做出改變，「對工作很投入，和你們一樣（在場媒體）。」

▲▼黃仁勳外帶餐點給現場媒體記者。（圖／記者黃國霖攝）

有媒體詢問，會不會與表外甥女、AMD執行長蘇姿丰見面？黃仁勳回應，他不覺得他會和蘇姿丰見面，但如果有機會碰面，那會是很棒的機會，因為對方是很優秀的人。

值得一提的是，黃仁勳維持一貫親切作風，走出餐廳時，除了微笑替一擁而上的粉絲簽名、合影，還將一袋又一袋的餐點分送給現場的媒體記者。至於明天演講會談些什麼？黃仁勳幽默回應，「我明天才會跟你說，所以你明天後再問吧！」