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台積電股東會上場！27檔「含積ETF」力爭上游　00881帶頭衝

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

權值股台積電（2330）今（4）日召開股東會，董事長劉德音將完成交棒給總裁魏哲家的大任，市場期待新經營班底帶來新氣象。《ETtoday新聞雲》盤點27檔成份股中「含積」ETF近期力爭上游的表現，發現國泰5G+（00881）今年以來含息報酬率近3成、4月22日波段低點以來報酬率則有16.64%，績效表現為含積ETF最佳。

▲27檔含積ETF力爭上游。（圖／ETtoday製）

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▲27檔含積ETF力爭上游，可點圖放大。（圖／ETtoday製）

此外，包括富邦科技（0052）、永豐智能車供應鏈（00901）、野村台灣新科技50（00935）、中信小資高價30（00894）、新光台灣半導體30（00904）、群益台ESG低碳50（00923）、中信關鍵半導體（00891）、元大電子（0053）與兆豐台灣晶圓製造（00913）近1個月來績效表現皆超過13%，而其中有4檔ETF成份股中台積電佔權重超過5成以上，包00881、0052、00904、00923皆在其列。

國泰投信ETF研究團隊指出，00881具備二大優勢，第一是科技力，00881追蹤「台灣5G+通訊指數」，其持股中有超過8成屬於AI與半導體相關供應鏈，包含AI伺服器代工、晶圓代工、晶片設計、ABF載板、PCB、電源供應器等，成分股有台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達及聯電等各領域的領頭羊，涵蓋了半導體、AI、電動車等科技趨勢，是投資人長期投資台灣科技產業之首選，科技力驚人。

第二是填息力，台灣民眾熱衷配息，但要提醒，配息金額的高低其實大有學問，除了要參考當期及年化配息率，別忘記還有填息力才是大重點。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示，輝達最新財報報佳音，看好AI熱潮將帶旺2024下半年AI新應用熱潮，亦推升高速運算需求呈爆發式成長，也掀起未來各家科技巨擘朝ASIC自研晶片邁進，有利於國內半導體產業投資前景。

詹佳峯預估，半導體自研晶片產業未來每年成長空間高於3成；另外，邊緣AI將是2024下半年到2025年的一大亮點，預計6月臺北國際電腦展上，市場將會從去年焦點的AI伺服器相關，延伸到AI手機、AI PC、AI筆電等3大邊緣AI新商機，將繼續燒旺台灣半導體產業與相關零組件需求。

詹佳峯強調，台灣半導體供應鏈競爭優勢獨步全球，有全球首屈一指的的全產業生態系，與多年以來長久與客戶緊密結合的客戶關係與信任基礎，半導體產業將是最早獲得AI商機的大贏家，對應到投資策略上，目前不少半導體ETF股價創新高，且股價突破季線呈現震盪向上走勢，建議投資人可以先卡位半導體市值型ETF，儘早分批佈局，以享有AI半導體未來黃金十年的成長錢景。

關鍵字： 台積電

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