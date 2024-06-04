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黃仁勳背板概念股又發威！台股跌百點　6檔逆勢拉第2根漲停

▲黃仁勳概念股。（圖／記者楊絡懸攝）

▲黃仁勳概念股。（圖／記者楊絡懸攝）

記者高兆麟／台北報導

台股歷經昨（3）日大漲後，今（4）日拉回整理，至早上10點半前，指數一度大跌逾百點，惟輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳演講點名相關供應鏈夥伴，益登（3048）、慧友（5484）、曜越（3540）、圓剛（2417）、艾訊（3088）、宸曜（6922）等6檔再拉出第二根停板。

黃仁勳周日（2日）在台大體育館演講中背板的42家台股公司，被市場打趣在報名牌，而呼應AI題材，台股昨日一度大漲400餘點，點名個股更是盤中焦點股。

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台股經昨日激情演出後，今早盤開低，一度大跌120餘點，黃仁勳概念股今日則是各走各的調，仍以低價格表現較佳，今日續拉出第二根漲停板，包括50元以下益登（3048）攻至漲停價38.45元、慧友（5484）漲停價31.15元。

另曜越（3540）、圓剛（2417）也飆至漲停價，各以53.5元及54元漲停，股價突破50元。艾訊（3088）、宸曜（6922）屬高價股，續拉至漲停。

其餘包括醫揚（6569）昨未收漲6%，雖未以漲停作收， 今早再攻漲停價至209元。研揚 （6579）昨天漲停，今最高至203元，差一檔漲停。

關鍵字： 黃仁勳台股背板明牌抗跌漲停

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