超親民！黃仁勳「坐樓梯50分鐘」為粉絲簽到飽　合照來者不拒

文／中央社

輝達執行長黃仁勳3日晚一宴請員工，技嘉總經理林英宇也成為座上賓。黃仁勳並特地下樓為粉絲簽名，過程長達50分鐘，他受訪表示，沒有台灣夥伴，這一切不可能成真。他也提到，目前沒有安排與蘇姿丰會面，但有的話，會覺得很棒。

▲▼黃仁勳3日前往北市吉品海鮮餐廳用餐，飯後替在場守候的民眾簽名，坐在樓梯上一個一個簽完。（圖／記者黃國霖攝）

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期為台北國際電腦展訪台，所到之處掀起AI教父黃仁勳炫風，他造訪的夜市、小吃、餐廳也受到高度關注。

黃仁勳3日晚間在吉品海鮮餐廳設宴，宴請自家輝達員工，技嘉總經理林英宇也受邀成為座上賓。

黃仁勳用餐後受訪表示，和台灣夥伴有長達30年的情誼，如果沒有台灣夥伴，這一切不可能成真；他也點名，對輝達的創立來說，台積電很重要，還有鴻海、華碩、微星等，「我想要呈現他們的貢獻」，為運算新時代創造不可思議的機會。

至於輝達考量要在台灣有新的投資計畫，黃仁勳表示，需要數千人的工程師，也當然需要大的建地，歡迎各界推薦適合的地方，目前他還沒決定在台灣哪個縣市落腳，但很多地方都可以考慮，目前還在考慮中。

對於年輕學生希望在輝達工作，黃仁勳建議，數學、電腦、電機工程學等科目都非常重要，同時輝達也在尋覓各種領域人才，包括商業、行銷等；而樂觀、喜歡跟別人合作的人格特質也是需要的。

問到是否會與超微董事長蘇姿丰會面，他表示，目前沒有安排，但有的話，會覺得很棒。

▲黃仁勳被熱情粉絲包圍。（圖／記者黃國霖攝）

黃仁勳昨晚用餐時，聽到現場有大批媒體守候，他在晚間8時40分左右下樓，替現場等候多時的媒體記者與民眾一一簽名，除了大方接受合影要求，也體恤地送上點心伴手禮。

不少民眾要求黃仁勳在筆電、iPad、輝達顯示卡、手機上簽名，餐廳大門口被人潮擠得水洩不通，餐廳工作人員也拉開紅龍，維持動線秩序。

由於要求簽名的粉絲眾多，黃仁勳乾脆坐在樓梯上，花了50分鐘耐心為所有粉絲完成心願。民眾也對黃仁勳親民作風印象深刻，說「他人超nice」，擔心簽名筆油漬未乾，還仔細呼氣吹乾字跡。

民眾受訪表示，「這跟追星很大的不同，因為明星不會帶粉絲賺錢，台灣少不了他，他也缺少不了台灣。」