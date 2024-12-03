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政府告勞工、部長唱歌都花就安基金　前勞長也認證是「小金庫」

▲勞動部前部長許銘春，2022年在勞動部用就安基金舉辦的「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」上高歌，引發爭議。（圖／翻攝自勞動部YouTube頻道）

▲勞動部前部長許銘春，2022年在勞動部用就安基金舉辦的「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」上高歌，引發爭議。（圖／翻攝自勞動部YouTube頻道）

記者唐鎮宇／調查報導

我國自1989年開始引入外籍移工，至1994年時為了減緩引入外籍移工對本國就業衝擊，政府決定設立就業安定基金，並向雇主徵收就業安定費，用於促進國民就業、提升勞工福祉及處理有關外國人聘僱管理事務之用。但就安基金過去遭公務機關濫用時有所聞，包括政府聘律師與勞工打官司、補助特定縣市等都由就安基金埋單，勞動部前部長潘世偉就曾批這筆錢是「小金庫」。

就業安定基金主要是由移工雇主繳交的就業安定費組成，雇主每聘用一名移工，每月就需繳交2000元給政府，特殊製造業雇主最高得繳到1萬1000元；但家庭類移工雇主若為中低收入戶、低收入戶等免繳交。該基金設立目的是為了確保雇主聘用移工時，減緩對本國勞工的衝擊，在《就業服務法》明定應用於促進國民就業、提升勞工福祉及處理有關外國人聘僱管理事務之用。

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就業安定基金由勞動部遴選的29名委員組成管理會，成員包括勞動部、財政部、經濟部及各縣市政府代表，勞工團體、雇主團體和專家學者等，任期2年。管理會每3個月開會一次，負責審理基金運用和執行情況，勞動部長為該管理會的召集人。

▲就安基金主要用在促進國民就業和提升勞工福祉。（圖／ETtoday製表）

▲就安基金主要用在促進國民就業和提升勞工福祉。（圖／ETtoday製表）

但過去就安基金濫用情況時有耳聞，2014年勞動部長潘世偉因遭指控不倫戀而去職，當時他爆料是因「擋人財路才下台」，直言高階公務員知道預算編列和使用方式，如何拿捏隱藏性的資源，做為自己的小金庫，這個小金庫指的就是「就安基金」。

因許多部會在就安基金管理會都有派委員代表，加上因為是「非營業特種基金」，立法院監督不易，各部會施政時也很常動起就安基金的腦筋。

像是2019年經濟部推動傳統機車行師傅轉型，改學改修電動機車，就是由就安基金出錢；衛福部培訓照顧服務員，以及重度身障者納入喘息服務等，也由就安基金補助經費。交通部推行高速公路電子收費政策，導致國道收費員大量失業，自救會要求政府安置補貼措施，就安基金贊助了2億元。

就業安定基金管理會委員、文化大學勞工關係系教授李健鴻指出，各部會提案時的邏輯往往是「公務預算不足，如果就安基金不出錢，就會有一群民眾的需求無法被滿足。」多數委員也都認同這項計劃確實有必要性。

但李健鴻說，他經常在會中提出質疑，「為什麼這些計畫不是由主管機關編列公務預算？像機車師傅轉型案，他們還不是失業勞工，甚至有些店家根本沒有員工，只有老闆一人。這樣的補助案，符合就安基金設立目的嗎？」

李認為，就安基金應該優先幫助的對象是失業勞工，現在反而變成要幫助各種不同族群。

捲入此次霸凌爭議的勞動部前部長許銘春任內，也發生不少起就安基金濫用爭議。

2020年，勞動部以「提升勞工福祉」為由，動用70萬元就安基金聘請律師與國道收費員自救會打官司；2023年勞動部決議動支就安基金3000萬元，補助高雄市政府舉辦二十五淑女紀念活動。

這兩項經費都經就安基金管理會審議通過，最後都遭媒體揭露後中止。而勞動部在2022年花就安基金356萬元在高雄舉行「《性別工作平等法》20週年音樂會」，因許銘春在音樂會上演唱並登台達30多分鐘，遭質疑是為許銘春個人辦演唱會。

對此許銘春透過幕僚回應，一切依法辦理。她先前則透過幕僚駁斥，僅上台唱歌10分鐘。

不願具名的官員說，就安基金使用目的「很空泛」，只要是勞動部部本部提的計劃，一律使用「提升勞工福祉」當作理由；如果是勞動力發展署提的計劃，就是「促進國民就業」目的，自然很好申請。過去也不乏有配合行政院政策，召開臨時會畫押埋單的例子。

國民黨立委王鴻薇說，立院審預算時有不成文的規定，會先審各部會公務預算，像就安基金這種「非營業特種基金」和國營事業預算，會事後才做審查，等於是「先花出去，再來審查」，導致審查時可能已經花掉大半，造成監督不易。未來考慮透過先凍結公務預算的方式，要求勞動部提供就安基金的使用明細。

勞動部前部長、政大勞工研究所兼任副教授潘世偉說，就安基金當時設立目的是為了促進本國人就業，包括就業媒合、職業訓練、職業安全衛生改善等，有很多可以使用的地方，「但不是『一定要用』」，使用計劃若沒有經過適當的嚴謹審核程序，可能會被濫用。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，勞動部包括就業服務、職業訓練等，都需要政府編列公務預算支應，但長期沒有編足的情況下，只能靠就安基金支應，所以「最依賴移工的，其實是政府本身」。

孫批評，就安基金使用名目定義模糊，像裝潢辦公室，或維持政府一般日常行政支出等也都在用就安基金，絕對不妥，應做更細緻的規範，例如限縮到直接和國民就業相關的才可支應。

延伸閱讀：

獨／就安基金濫花8千萬揭秘　從咖啡豆、清垃圾到網軍都是它埋單

金融海嘯、新冠肺炎救命錢　就安基金連3年短絀「餘額剩429億」

關鍵字： 就安基金勞動部北分署勞動部長就業安定基金

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