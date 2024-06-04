黃仁勳現身COMPUTEX　妙喻AI像電力「看不見但很有價值」

▲輝達創辦人黃仁勳一早前往南港展覽館參觀COMPUTEX。（圖／記者廖婕妤攝）

記者高兆麟、廖婕妤／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳今（4）日下午即將和全球媒體進行Q&A，不過他一大早就前往南港展覽館參觀攤位，黃仁勳在進場前就拿起麥克風和擴音器，還幽默用台語問說「這是什麼」，並簡短致詞，黃仁勳說，他很興奮能夠來到COMPUTEX，因為AI將為台灣帶來大量的機會，黃仁勳更形容「AI就像電力，看不見卻很有價值」。

黃仁勳表示，他很高興能夠回到COMPUTEX，今年是很特別的一年，因為這是一個電腦運算新世代的開始，台灣是許多世界上重要電腦公司的家鄉，像是晶圓代工就有台積電，封裝也有矽品，組裝廠也有廣達、鴻海、緯創、研華、技嘉、華碩等，太多太棒的公司了！這些因為AI出現而開始的，將要為台灣公司帶來大量的機會，因此他今年很興奮，NVIDIA有發明一種新的運算方式，這花了20年時間才達成，CUDA、加速運算讓生成式AI成真，所以這趟旅程是為了團結這個生態系，讓大家準備好來幫助世界來建造一個新世代基於AI的運算基礎建設。

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黃仁勳形容，有一種全新的資料中心叫做AI智慧工廠，那會創造一個新的產業叫做AI，那是無形的，但他很珍貴，就像200年前的電力一樣「看不到，但他很有價值」，在台灣 AI基礎建設不是只是出口而已，它也會在台灣被購買，台灣是一個世界上最大的市場，特別是對製造業來說。

黃仁勳說，就像大家知道的，許多電子製造業在台灣，他們正在建造AI工廠，然後會用AI在在工廠裡，未來所有的電子工廠，當然包括台積電的晶圓廠、封裝、廣達、鴻海、緯創、台達電他們的工廠，都會重新設計然後導入AI，他們生產力會突破天際，他們公司也會更有國際競爭力，那就會很讚，所以現在是很特別的時候，很開心可以和大家一起慶祝。