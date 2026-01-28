集保去年總保管市值達130.9兆元　創歷史新高

▲集保業務多元化有成，去年總保管市值達130.9兆元創歷史新高，圖右為集保董事長林丙輝、圖左為集保總經理陳德鄉。（圖／集保提供）

記者巫彩蓮／台北報導

去（2025）年台灣經濟表現亮眼，全年經濟成長率達7.37%，創15年新高，資本市場成交量能也顯著增長，上市櫃、興櫃日均成交值達5368億元，刷新歷史紀錄。集保結算所於去年底，股票、債票券、ETF、跨境保管及境內基金等總保管市值更達130.9兆元，較前一年增加21.9%，再創歷史高點，展現多元創新服務推動下的躍升成長。

集保結算所董事長林丙輝表示，在AI與高效運算需求帶動下，整體經濟及企業獲利顯著揚升，市場資金充沛動能強勁，集保持續優化核心業務與加值服務，強化資安韌性。為提升投資人數位體驗，確保市場穩定運作與永續發展，集保結算所以「完善金融資產集保平台」、「引領金融服務數位創新」、「共推金融市場永續發展」3大願景，推動核心業務與創新服務同步並進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

配合政府打造亞洲資產管理中心政策，集保結算所建置臺灣個人投資儲蓄帳戶(TISA)申報及查詢平台，自去年6月底上線以來，半年內已吸引逾8萬人參與，透過專家嚴選、專戶控管、千元起投與低經理費等設計，協助國人養成中長期、紀律化與分散化投資習慣，強化退休第三支柱與財務韌性。在政策引導與業者積極配合下，已有24家投信發行39檔TISA級別基金、10家銷售機構提供服務，投資通路與商品選擇持續擴大。

集保結算所參與金管會現實世界資產(RWA)代幣化小組，推動試驗架構建置，驗證標的涵蓋國內債券、外國債券及基金，並於去年9月完成期末報告，結果顯示RWA代幣化可顯著提升交易效率、資訊透明度與結算安全性。此外，配合中央銀行推動「有價證券代幣化與批發型央行數位貨幣(wCBDC)款券同步交割」試驗，作為未來代幣化金融基礎設施雛型，推升數位資產與傳統金融資產的虛實連結，並持續規劃RWA代幣化平台之建置及營運與監理架構。

「集保e手掌握」App 至去年底用戶數已達667萬戶，為提供市場更多元普惠的金融服務，集保結算所率先推動「開放銀行3.0」並與4家銀行合作，自去年11月起，投資人可透過「集保e手掌握」連結銀行操作台幣轉帳、活存轉定存及定存解約等3項交易服務。

同時為推動我國股務數位化發展並擴大電子簽章應用，集保結算所建置「股務事務e櫃台」(eCounter平台)，提供公開發行公司股東得採數位簽章方式，向公司或其股務代理機構線上申辦股東開戶及基本資料變更，作業更具效率與便利，目前簽約公司家數已達2,081家，申請筆數近4萬筆。

在基金作業方面，集保基金交易平台去年全年款項收付達4207億元，亦啟動「境內基金集中清算平台多帳戶收付機制」，有效減少市場跨行匯費達60%，全面提升整體基金款項收付效率。

未來展望，在金管會政策指導下，集保結算所積極配合推動亞洲資產管理中心與綠色及轉型金融行動方案，落實金融大回饋計畫，推動「股東會紀念品電子化服務」(eGift)等數位服務，確保金融創新與社會責任並行，打造接軌國際的金融市場關鍵後台。