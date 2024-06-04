劉德音退休贈言　「多買台積電股票、股價還沒那麼高」

▲台積電今日舉行股東會，小股民對董座劉德音及總裁魏哲家獻花。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）今（4）日股東會，董事長劉德音退休前最後一次主持，有小股東上台獻花感謝公司業績穩定貢獻收益，也有股東想請即將退休的劉德音給大家一段有智慧的話，劉德音笑說：「智慧不夠」全場也跟著大笑，隨後他又說「買台積電股票」、「希望自有現金發給股東」、「目前股價還沒那麼高，（公司）會繼續努力」。

劉德音提到，因為台積電是高資本支出的公司，因此，剩下的現金希望儘量發給股東，至於股價越來越高，就參考分割一事，劉德音表示，目前股價還沒那麼高，但是台積電會繼續努力。

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財務長黃仁昭則表示，有研究過股票回購，但台積電認為可持續性和可以增加的股利是對股東最佳回報，股票回購是不一定發生的事，台積電認為穩定股利比較好，至於股票分割可能，黃仁昭則說，由於台灣允許買零股，因此股票分割需求不高。

台積電今日股價居高震盪，盤中最高漲5元來到851元，不過逢高下車賣壓多，至11點15分股價翻黑跌至838元，下跌8元。

劉德音散會前有感而發地說：「對台積電的經營團隊要感謝他們，要給他們最大的敬意，他們一定可以帶領公司走向更高的層次，過去六年能夠帶領他們，是我的榮幸，謝謝大家！」