黃仁勳要在台招募1000名工程師　經濟部：鼓勵引進更多AI人才

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳昨日透露，要在台灣成立設計中心，並預計未來5年內招募至少1000名工程師，他今（4）日再度表示，正在尋找合適的地點，對此，經濟部表示，全力支持黃仁勳提的人才招聘，並會鼓勵廠商從國外引進更多AI人才來台研發。

黃仁勳昨日提到，NVIDIA將在台灣設立很大的設計中心，預計5年內要雇用至少1000名工程師，且正在尋找廣闊的地點；外界也關心設廠地點，黃仁勳今日則說，地點有很多選擇，台灣已經有很多科學園區，台北、新竹都有上百人在那邊，NVIDIA有很棒AI研究小組在這裡和大學合作，目前正在做一些突破性的研究，會在台灣做任何NVIDIA會做的事，台灣是一個很棒的地方，所以很期待把據點設在台灣。

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對此，經濟部表示，運用大A+計畫支持NVIDIA成立亞太第一個AI創新研發中心，計畫期程為2022年3月至2027年2月、一共5年。

經濟部指出，在計畫內就是要建立一個超過1,000人規模的研發中心，投入GPU、生成式AI、數位孿生、建立AI超級電腦等前瞻技術研發，並與各大學合作培育人才。

經濟部強調，黃仁勳所提的人才招聘，經濟部會繼續支持，而且會鼓勵廠商從國外引進更多AI人才來台研發。