黃仁勳看與超微等3強競爭　笑談「輝達不是那個圈子的」

▲NVIDIA執行長黃仁勳全球媒體問答。（圖／記者林敬旻攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳今日下午和全球媒體進行Q&A，由於行程滿檔，進場前也接受媒體堵訪，活動大約延遲20分鐘開始，黃仁勳一坐下來，就幽默問現場媒體介不介意他邊吃點東西，因為他從早到現在只吃六塊餅乾，讓他直呼「CEO都沒有好好吃飯」。

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▲NVIDIA執行長黃仁勳一邊吃燻雞三明治，一邊回答記者提問。（圖／記者林敬旻攝）



黃仁勳邊吃燻雞三明治邊笑說，「這真的很乾，因為沒有美乃滋」，在回答第一個問題前，黃仁勳同時也開玩笑說，他坐的椅子就像旋轉木馬一樣一直轉，讓他都沒辦法好好面像大家，最後他也請工作人員幫忙換了一張椅子。

黃仁勳在接受媒體提問時，還笑說他從早上到現在只吃了六個餅乾，CEO都沒辦法好好吃東西，他今天早上五點起床，到剛剛才吃了一點乾到不行的燻雞三明治，所以他的腦袋大概只有25％在運轉，記不住複合問題，開玩笑地希望在場媒體問簡單問題。

有媒體關心是否和蘋果競爭，黃仁勳則說，NVIDIA不跟蘋果競爭，蘋果在做很棒的東西，高通、AMD、英特爾都在跟蘋果競爭，但NVIDIA沒有，NVIDIA不是那個圈子的，NVIDIA在做的是AI工廠、AI機器人，和他們做的事不一樣，至於NVIDIA到底有沒有競爭對手，黃仁勳笑說，「NVIDIA那麼可愛，怎麼會有人想攻擊我們」，但他隨後解釋，NVIDIA是一個市場的創造者，不是追逐市場的人，NVIDIA做的都是領先者的事，有人說AI是他們的首要任務，但這已經是我們首要任務15年了，NVIDIA是發明家，NVIDIA也不在意浪費時間做一些事，因為NVIDIA想創造一些新東西。

針對韓國媒體關心NVIDIA對HBM的需求，黃仁勳說，NVIDIA成長很快， 對HBM需求成長很大，對速度需求也很高，目前NVIDIA跟三個供應商合作，且這三家都很棒，包括SK海力士、美光跟三星，他們都會提供HBM，NVIDIA會盡快讓他們投入公司的產品中，他們也都是很讚的供應商。

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）



也有媒體關心黃仁勳是否能在AI建設方面給政府建議，黃仁勳則提出三點建議，第一是加速運算一切的東西，因為這可以節省能源，你買越多，使用越多AI，就省了越多能源。第二是「不要只訓練AI，而是要讓他推理」，就如同用在氣象模擬一樣，他可以省下3000倍的能源。最後則是「AI不會介意他在哪上學」，所以可以在很少人或不太需要能源的地方蓋電廠及資料中心，並在那邊訓練AI。

針對定價問題，黃仁勳則說，定價永遠都跟價值有關，如果一樣東西有正確的定價又有正確的價值，那需求一定爆，他認為現在的定價是很好的，他更舉例過去微軟提供OS跟OFFICE軟體，但他們賣的時候只提供一片光碟，但他們是賣光碟嗎？不是，光碟片只是一個傳遞裝置，所以晶片也只是一個傳遞的介質，NVIDIA最後賣的是AI的概念，NVIDIA降低訓練AI的成本30到50倍，摩爾定律已經不可能做到這點了，而NVIDIA這樣做是為了下階段的突破。