基辛格也有拿到！廣達「神祕禮盒」獲討論　限量印4款Intel圖

▲英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）參加台北國際電腦展（COMPUTEX）。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

AI指標大廠廣達（2382）旗下雲達科技展位，多家科技大老來相挺！在台北國際電腦展（COMPUTEX）會場中，除了輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）總裁蘇姿丰之外，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）也現身會場，同樣也前往展位獲得廣達集團致贈的「神祕禮盒」，象徵著彼此的友誼。

雲達在展場上準備自製小禮物，由廣達集團副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令親手交給基辛格。仔細一看，禮盒內是印製4個版本圖示的煎餅，約有36片，包括雲達「QCT」字樣，還有英特爾的Gaudi 3晶片、Xeon 6處理器等代表性產品，象徵英特爾、廣達雙方將在AI產業上互助合作。

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事實上，蘇姿丰來到雲達科技展位時，收到的禮物是帶有AMD標誌的「最佳夥伴獎」琉璃藝品，也同樣有「印製AMD及QCT字樣」的煎餅禮盒，象徵著超微、廣達雙方合作長久順利。蘇姿丰看到時還相當興奮，直呼「太可愛了」。

據了解，雲達致贈的煎餅禮盒，是台灣老字號餅店「小林煎餅」的瓦煎燒，圖樣結合在地文化，也可客製化烙印特殊餅紋，是科技業時常選擇的伴手禮之一。這些煎餅不但吸引現場眾人的目光，也讓蘇姿丰內心融化。

▲廣達集團致贈英特爾「煎餅禮盒」，印製4個版本的餅乾圖示，包括英特爾的Gaudi 3晶片、Xeon 6處理器。（圖／記者楊絡懸攝）