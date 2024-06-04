50嵐買飲料爽中千萬發票！幸運兒在台中

▲ 50嵐繼光店。（圖／翻攝自GoogleMaps）



記者楊庭蒝／綜合報導

113年3-4月統一發票千萬特別獎開出號碼「44140251」，財政部將在今（4）日傍晚公告中獎清冊，初估有17名幸運兒中千萬大獎。根據最新公布中獎清冊，有民眾在手搖飲料店50嵐花費160元就幸運抱回千萬大獎。

從113年3-4月統一發票千萬獎清冊可以看見，有幸運民眾在台中市西區民權路的「50嵐繼光店」消費160元，就幸運抱回113年3-4月統一發票千萬特別獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

113年3-4月期統一發票中獎號碼已於5月25日下午開出，特別獎獎金1000萬元中獎號碼為44140251，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎之中獎發票為17張，開立這些中獎發票之營業人資料詳如中獎清冊。

財政部賦稅署提醒，113年3-4月期中獎統一發票領獎期間為113年6月6日至113年9月5日，中獎人於該期間內依附表所列之兌獎據點及領獎時間領獎。

近日有網友注意到，部分區域的50嵐已經可以買到「芒果青」了，中杯40元、大杯55元。對此，50嵐也證實，有4縣市的門市已在6月1日開始販售。

經《ETtoday新聞雲》詢問，50嵐高雄區客服回應，目前只有台南、高雄、屏東、台東4個縣市的門市有販售，價格都是中杯40元、大杯55元，均於6月1日開始販賣。台北區客服透露，目前雖有不少縣市尚未開賣，但如果之後有活動的話，可能有機會重新販售芒果青，屆時若確定開賣，門市會拉布條公告。

說到手搖飲，「TEA TOP第一味」近期在台北西門町開了全新概念店，為了慶祝新店開幕，6月3日至6月5日購買「日月潭紅茶」及「冬梅粉粿」可享買1送1；6月6日購買「甘蔗青」及「桂花凍108」可享買1送1，每人限購2組，限同品項大杯。

另外，CoCo在6月20日前也有「大杯珍珠奶茶第2杯10元喝」限定優惠，只要使用外送平台foodpanda下單，就可直接爽喝10元珍奶，優惠數量有限、售完為止。