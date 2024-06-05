基辛格變了！曾放話打敗台積電　今讚「IT」是Intel跟Taiwan

▲英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）參加台北國際電腦展（COMPUTEX）。（圖／記者楊絡懸攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）4日登場，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）發表演講，多次強調英特爾與台灣供應鏈關係深厚，緊密程度如同「IT」一詞，I是Intel（英特爾），T就是Taiwan（台灣）。對比昔日多次質疑「台灣不穩定」，還被台積電創辦人張忠謀批評「很不客氣」，如今基辛格態度大不同。

基辛格在COMPUTEX發表主題演講，一上台就先用中文「大家好」向群眾打招呼，稱台灣是科技產業中心，還秀出1981年英特爾參加首次台北國際電腦展的單晶片，駁斥輝達執行長黃仁勳「摩爾定律已不適用」的說法，重申摩爾定律還活得好好的，因為電晶體數量仍持續增加。

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基辛格強調，英特爾從1985年就到台灣開展業務，明年即將邁入40年，英特爾和台灣，如同IT一詞結合了Intel和Taiwan。期間，他在介紹專為 Copilot+ AI 筆電而生的PC處理器LunarLake時，還特別以「我們的朋友」一詞，感謝台積電協助打造。

儘管如此，但英特爾近年仍積極發展晶圓代工，將台積電視為主要競爭對手。2021年12月，基辛格在演說中向白宮喊話，稱美國政府應優先投資美國企業，這樣才能幫助美國留住珍貴的智財權、技術成果和稅收，否則這些最終還是回流到亞洲。

當時基辛格還強調，台灣不是一個穩定的地方，尤其北京頻頻派出戰機，顯示台灣有地緣政治風險，「這樣有讓你覺得比較安心？」即便台積電和三星赴美設廠，已降低一些地緣政治風險，但投資美國企業在國內設廠，才符合美國最大利益。

對此，張忠謀同年10月出席台灣玉山科技20週慶暨論壇演講時也透露，基辛格曾在2015年前拜訪過他，經過15分鐘短暫交談，他立刻覺得對方是個人才，但當時基辛格就有點不客氣，「現在對台積電也很不客氣。」

事實上，基辛格2021年剛上任不久時，就曾在接受媒體專訪時揚言5年內打敗三星、超越台積電。如今3年過去，基辛格來台演講前夕，公司股價今年來已慘跌36%，市值剩下超微（AMD）一半、台積電的18%，讓外界見識到基辛格的態度轉變。

▼台積電創辦人張忠謀回憶，基辛格2015年拜訪他時，態度就很不客氣。（圖／記者李毓康攝）