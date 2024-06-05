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輝達超車特斯拉！　老謝：黃仁勳、馬斯克對台灣和中國態度不同

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）市值衝破2.8兆美元，與市值6000億美元的特斯拉差距擴大，財信傳媒董事長謝金河認為，馬斯克與黃仁勳最大的差別在於對台灣和中國的不同態度，黃仁勳不斷強調台灣是世界的核心，努力帶著供應鏈，一起把AI的餅做大。NVIDIA強大，台灣的供應鏈成員也會跟著他壯大。

不過謝金河也提到，黃仁勳有一個最高指導原則，他遵守美國政府的法律規定，而且，他天天和供應鏈廠商打成一片，但他從不與台灣的政府有公開的接觸。今天賴總統親臨Computex致敬，黃仁勳跑去雲達的攤位。

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以下是謝金河臉書全文：

黃仁勳和馬斯克背道而馳！
同樣是美國產業的超級巨星，過去特斯拉的馬斯克是鎂光燈聚焦的超級明星，如今這個光環落在黃仁勳身上。在Tesla最風光的時候，Tesla市值高達1.2432兆美元，那個時候，NVIDIA只有二千多億美元，如今NVIDIA 2.8兆美元，Tesla不到6000億美元，兩家公司差距拉大。

馬斯克與黃仁勳最大的差別在於對台灣和中國的不同態度。黃仁勳言必稱台灣，和台灣人民打成一片，而且，不斷強調台灣是世界的核心！一般知名人士敢這樣說，一定會遭來中國巨大壓力，最直接的就是封殺或圍堵，但黃仁勳好像沒在怕，而且，中共當局也拿他沒辦法。

不過，黃仁勳有一個最高指導原則，他遵守美國政府的法律規定，而且，他天天和供應鏈廠商打成一片，但他從不與台灣的政府有公開的接觸。今天賴總統親臨Computex致敬，黃仁勳跑去雲達的攤位。

另一個是對中國的態度，馬斯克言必稱中國，而且經常倒打台灣一把。電動車的原形最早起於台灣，台灣的和大，富田都是最早的供應鏈成員，但馬斯克接受中國捐地，貸款，把供應鏈全部搬到中國，如今養大中國電動車企，Tesla慢慢被中國電動車企吞噬，前景恐怕黯淡。

四月底，馬斯克原決定去印度看莫廸，但關鍵時刻，馬斯克放莫迪鴿子，而且是跑到北京和中國交換數據，看起來好像是最後一把賭注。如今莫迪高票第三次連任，馬斯克可能自斷印度投資路。

馬斯克是移民之子，他對民主自由的普世價值，沒有太深刻的體悟，經常憑直覺反應，但沒有深刻的人文素養做後盾，看起來也會讓企業陷入險境。這次黃仁勳高明的地方是他知道台灣的企業不會自創品牌，回頭反噬老大，他努力帶著供應鏈，一起把AI的餅做大。NVIDIA強大，台灣的供應鏈成員也會跟著他壯大。

他是壯濶台灣的推手！反而是馬斯克在關鍵時刻經常倒打台灣一把，雙方格局大不同！
 

關鍵字： 謝金河馬斯克特斯拉輝達黃仁勳

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