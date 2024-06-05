00918配息0.8元！年化配息率衝12%　投資人可在6／18前買入參與

▲愈來愈多投資人看重高股息ETF。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

法人表示，回顧5月高股息ETF表現，大華優利高填息30（00918）有11天創下掛牌以來的新高價，顯示成分股上漲動能十足。00918公布配息金額為0.8元，若以6月4日收盤價25.22元計算，單次配息率3.17%，年化配息率上看12.68%，並即將於6月19日除息，投資人如果要參與配息，需於6月18日前買入。

自2023年「AI浪潮」噴發以來，許多被稱為價值股的高股息電子股漲勢亮眼，連帶不少高股息ETF的表現吸睛。根據CMoney統計，大華優利高填息30（00918）5月有11天的收盤價創下掛牌以來新高，成分股動能驚人。00918將於6月19日除息，此次公告每單位配息金額為0.8元，想參與配息的投資人，記得在6月18日前買入。

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法人指出，除權息旺季即將來臨，現在布局可參與到接下來的除權息行情，同時期待填息創造總報酬成長，一次收穫魚與熊掌。高股息ETF今年以來表現依然亮眼，多數都創下雙位數報酬，因此不少投資人煩惱是該獲利了結，或是繼續持有。

00918經理人郭修誠表示，ETF本身具有汰弱留強的功能，而00918自掛牌以來，成分股已經歷過數次的成分股調整，觀察過去績效表現，都為投資人帶來正報酬。此外還有季配息的設計，讓投資人可以靈活搭配不同的商品，打造自己的被動收入投組。

在台股展望部分，郭修誠表示，全球目前進入新資本支出的超級循環，預計未來10年，創新的資本支出將會帶來每年2.5兆美元的額外增長，對GDP的貢獻不可小覷。

這些新資本支出包含因應AI進化、氣候變遷、人口結構改變、地緣政治與基礎建設升級等而生，而台灣廠商中有不少具盈餘成長的高股息個股散落其中。

ETF一次掌握多家企業，不但可以降低研究個股的時間，也能讓資產更有效的分布，不錯過任何產業趨勢。郭修誠指出，00918的指數篩選原則包含流動性、企業獲利狀況、股利率以及過去至多15次的填息紀錄。

透過這樣的篩選方式，精選出30檔高股息且高填息的成分股，個別成分股權重不超過8%進行分散佈局。目前成分股以電子產業近7成為主，同時還有航運、金融等產業，為投資人把握多元的產業輪動，同時透過填息因子，讓投資人的配息不是左手換右手。

根據CMoney統計至5月31日，00918的規模已經突破新台幣200億元，流動性穩定，讓投資人買得到也賣得掉。