鴻海7／2除息！每股配息5.4元「創掛牌新高」　郭台銘94億元入袋

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

電子代工大廠鴻海（2317）5日公布，每股配發5.4元的現金股利，將於7月2日除息，總計將發出748.6億元現金，若以6月5日收盤價175.5元計算，現金殖利率3.07%；此外，以鴻海創辦人郭台銘截至今年4月持股近174.22萬張估算，預計可領到逾94億元現金。

鴻海今年盈餘分派總計發出748.6億元現金，每股配發5.4元的現金股利，創下1991年上市以來的新高，並且是連續5年達到5成以上的配發率。此外，鴻海年度員工酬勞分派也預計發出82.6億元現金酬勞給員工。

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另根據證券交易所公開資訊，鴻海創辦人郭台銘截至今年4月手握鴻海股票達174.22萬張，以鴻海股本1386.3億元計算，郭台銘持股比約12.57%，估計除息後，約有94億元現金入袋。

鴻海董事長劉揚偉日前在股東會上表示，在後疫情時代的高通膨、高利率之下，讓終端市場需求及企業投資意願降低，但對鴻海來說，「是挑戰、也是機會。」2023年就繳出6.16兆元、歷史次高的營收水準，每股淨利（EPS）達10.25元，寫下16年來新高。

展望未來，鴻海將由製造服務轉型為平台解決方案服務，在智慧製造、智慧EV、智慧城市三大平台的發展，都會建立在幾十年來累積的零組件、模組、系統組裝、IC及軟體的技術能力，並且以生成式AI工廠作為助力，發展三大平台所需要的各項解決方案。未來也會和輝達（NVIDIA）共同開發下世代AI和機器人的生產系統。