黃仁勳兒女現身電腦展大秀中文　驚呼「台灣太棒了」每年都來度假

記者柯沛辰／綜合報導

輝達執行長黃仁勳兒子黃勝斌、女兒黃敏珊5日現身台北國際電腦展（COMPUTEX），參訪廣運展示的物流中心AI工廠解決方案，期間一對兒女大秀中文，不僅展現與爸爸一樣的親和力，頻頻提醒媒體記者小心腳下，還直呼台灣太棒了，想搬來這裡居住。

黃仁勳日前在台大體育館主題演講時，以廣運幫巨大集團打造的AI工廠為案例。而今廣運在COMPUTEX展示的物流中心AI工廠解決方案，使用的正是輝達開發的Omniverse平台，以及機器人模擬應用程式工具Isaac Sim所打造。

5日中午，黃勝斌、黃敏珊雙雙現身廣運攤位，仔細聆聽合作夥伴的介紹，再次凸顯輝達與廣達合作搶攻AI工廠的緊密關係。目前黃仁勳的一對兒女都在輝達團隊效力，哥哥黃勝斌是資深產品經理，負責仿真機器人業務，妹妹黃敏珊則是Omniverse平台行銷主任。

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當時兄妹倆一現身，立即吸引媒體爭相追訪。黃勝斌和爸爸一樣親民，除了露出燦爛微笑，還不忘用中文提醒現場媒體「你們真的要小心喔，很多人在你們後面！」讓記者驚訝稱讚他中文好，但他僅謙虛回應「中文還可以」。

黃敏珊受訪時表示，「台灣簡直是太棒了，我們一家人以前常來台灣度假，一年一次，現在每年都會來台北國際電腦展。台灣有最好的食物，人也很友善，真的是讓人覺得太棒了。」

黃敏珊透露，他們此行是來支持黃仁勳，支持公司和主題演講，以及支持參展的各位合作夥伴，「然後我的母親，她來這裡是享受台灣，她非常喜歡台灣，我們昨天帶了我媽媽去夜市，這是她的最愛。」

至於會不會講中文？黃敏珊笑說，「一點點，不像我哥哥，我哥哥在這裡住了10年，但可惜的是我還沒有住在這裡，也許我會搬到這裡呢！那將會非常有趣！」