作家曝1人「比黃仁勳勵志」！創業最慘股價3.63　今狂飆700↑

▲左起輝達共同創辦人黃仁勳與美超微創辦人暨總裁梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰一舉一動都引發話題。作家顏擇雅就表示，這幾天真是被兩人洗版了，但她最關注的並非二人，而是美超微（Supermicro）創辦人暨執行長梁見後，「可以請教梁見後一下，他是怎麼管理美國工程師的。我相信對台積電會很有參考價值。」

顏擇雅在臉書分享梁見後的故事，首先要追溯到1993年，當時梁見後剛創業不久，還是一位無名小卒。有一次，對方在一次台美人的聚會中遇到一位即將回台灣的顏母，他主動提議送她去舊金山機場，希望顏母幫忙帶一份文件回台灣給他的弟弟，顏母見對方老實又熱情便答應了。

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時間來到2012年，梁見後已經是世界知名伺服器大廠美超微的創辦人，他的成功故事在《財訊》的一篇文章中被報導出來。當時讀到這篇文章的顏母超興奮，畢竟當年那位「土味十足（我媽用台語，究聳ㄝ）」的年輕人，如今已經成為了億萬富翁。

顏擇雅表示，梁見後的成功並非一帆風順，相比黃仁勳和蘇姿丰比起來，梁的故事勵志多了，「黃仁勳和蘇姿丰的成功，多少跟投對娘胎有關。梁見後卻百分百靠自己。」她指出，梁出身嘉義縣竹崎鄉獅埜村的一個農家，是處人口外流嚴重的窮鄉，家中有七個孩子，他們從小就要幫忙家裡的農事。

▲美超微（Supermicro）創辦人暨總裁梁見後。（圖／記者李毓康攝）

梁見後沒有受過高中教育，而是先念嘉義高工，再念台北工專，半工半讀一邊資助弟妹學費、一邊念台灣工業技術學院，至26歲才赴美留學，因為他需要自己努力賺取去美國的費用。而他在美國創業的初期，英文其實很破，但他依然堅持創辦了美超微。

她認為，梁見後的創業故事，是一個典型的台灣技職體系培養出來的成功案例，「應該去問他台灣技職教育有哪些優點，我們才知有哪些教育方法是我們一定要保留，就算消失了也一定要加以恢復的，才能維持我們的優勢。」

此外，梁見後創業後也非一帆風順，「美超微正好是在金融海嘯前不久上市，時間再糟不過了，股價最慘曾跌到3.63。今天股價則是771。」

顏擇雅提到，外界對梁見後成功的看法是「兄弟同心其利斷金」，但她覺得，梁家兄弟那麼團結的原因，是父母沒能力給子女受良好教育，所以兄姊自覺要成為弟妹眼中的好榜樣，也得幫忙把弟妹帶大，「這樣的家雖然物質匱乏，生活辛苦，卻格外團結。」

顏擇雅接著點名梁見後的妻子劉秋菊，女方也是美超微的創辦人之一，如今也是億萬富翁。令人敬佩的是，夫妻倆有五個孩子，這在美國富人中也是相當少見的，「如今台灣人這麼不喜歡生小孩，應該去請教他為什麼想生五個。也可問他父母是怎麼教的，讓兄弟這麼團結。」

最後，顏擇雅說，外界都知道梁見後是一位要求高的老闆，「老闆要求高，在台灣並不稀罕，何況他還是個苦過來的鄉下小孩。問題是，梁見後要管幾千名美國員工，我就覺得這很稀罕了」，更何況很多人都認為，台積電的美國工程師大多不願加班，「可以請教梁見後一下，他是怎麼管理美國工程師的。我相信對台積電會很有參考價值。」