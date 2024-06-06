日圓狂貶「政府看不下去」！專家：日央行將更鷹派　迫切提高利率

▲富蘭克林舉行投資展望記者會，富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源（左）擔任主講人。（圖／富蘭克林提供）

記者楊絡懸／台北報導

日本經濟動能回升，股價也有強勁表現，如同巴菲特（Warren Buffett）等投資人也將注意力轉向日本市場，持續關注日本央行政策及日圓匯價走勢。富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源（Ferdinand Cheuk）表示，目前的日圓水準並非日本官方可接受，日本政府與央行正面臨巨大壓力、需要盡其所能至少穩定日圓匯價；此外，日本央行也將更「鷹派」，提高政策利率的迫切性。

卓兆源指出，日本股市相對全球股市而言評價水準仍被低估，並且有「兩個重大變化」，正從結構上提高投資者的預期回報。首先，日本經濟正在擺脫長達30年的通縮困境，企業重拾漲價信心、客戶也開始接受更高的價格，這從結構上提高日本企業獲利成長前景，提高價格的能力為收入成長與利潤率提升提供動力。

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再者，企業改革浪潮已在日本紮根，公司決策愈來愈重視股東權益，這有可能提高日本企業淨資產收益率與獲利品質，促使日本股市進入結構性價值重估行情，為全球投資人提供企業治理改革的獨特利基。

「預期未來12個月，日本企業獲利成長將達到中高個位數，工業與銀行類股獲利前景尤佳。」卓兆源進一步指出，全球圍繞半導體、供應鏈重組與能源轉型等領域也存在多年的資本支出週期復甦，日本擁有許多世界級公司，生產利基設備與零組件，將受惠於這股全球投資週期復甦浪潮。

此外，他也說，日本銀行業正受惠於30年來首見持續攀升的利率環境，以及日本企業界擴大投資所帶來的貸款成長潛力，在企業改革方面，工業與金融領域也提供很好的投資機會。

另針對日本央行政策與日圓匯價走勢，卓兆源說，「目前的日圓水準並非日本官方可接受，日本政府與央行正面臨巨大壓力、需要盡其所能至少穩定日圓匯價。」採取「鴿派」立場的日本央行，預計今後將採取更為「鷹派」的立場，並發出提高政策利率的迫切性。

他表示，基於美國聯準會（Fed）排除進一步升息的可能性，加上日本央行可能採取更強硬的立場，以及日本官方的貨幣干預提供一些幫助，因此有相當好的機會阻止日圓繼續貶值。

就風險方面觀察，卓兆源認為，地緣政治緊張局勢升級會增加通膨風險並損害市場情緒，這對包含日本股票在內的全球股票等風險資產不利，而意外的全球衰退也將不利於日本的企業獲利前景。

他說，相較歷史目前評價水準確實也較高，且相對全球平均的折價幅度已收窄，我們正關注指數成分股中前30大股票，評價水準較高者的投資人過度擁擠投資情況。

富蘭克林證券投顧總結，雖然對全球其他經濟體而言通膨問題明顯為負面因素，然而對於日本而言，通膨並牽動日本央行退出負利率政策卻是非常正面的進展，

因此，富蘭克林證券投顧預期，通膨回升將推動消費者與企業擴大支出，且日股有其特有的公司治理改革紅利，同時相對全球市場折價，三大優勢創造日股投資價值，建議投資人納入投資組合進行長期投資。