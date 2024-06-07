黃仁勳投資台灣憂電力不夠　郭智輝掛保證「沒必要擔心」

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

記者廖婕妤／台北報導

NVIDIA持續擴大對台投資，執行長黃仁勳也透露正在尋找合適的地點，並坦言「電力限度是一個挑戰」，對此，經濟部長郭智輝今（7）強調，目前電力的準備都是夠的，「外界沒有必要擔心。」

郭智輝6日到高雄考察，外界聯想是否跟NVIDIA研發中心落腳高雄有關，郭智輝今日表示，「我們尊重NVIDIA的選擇，跟我視察高雄完全沒有關係」，經濟部的立場是歡迎所有外商來台灣投資，包括NVIDIA也是，所有的縣市都適合，「我並沒有說NVIDIA會到高雄去。」

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黃仁勳日前也提到，在台灣設廠需要非常多的能源，因此會把AI超級電腦設在「電力充足的地方」，坦言電力限度是一大挑戰。郭智輝今日則回應，「外界的擔心沒有必要，我們目前準備都是夠的。」也指出目前規劃的綠能完全是夠的。

另談到核電延役能不能補貼台電虧損，郭智輝指出，這個沒有相關，核電是目前沒有考慮的一部分，沒有考慮放在機組備載；台電過去因為烏俄戰爭買了很多材料，原料因為戰爭漲了6倍，造成台電虧損。

郭智輝也說，非核家園態度沒有改變，台電虧損跟這個無關，電價有審核機制，包括社會、專家、學者、成本計算，電價不是經濟部說多少錢就多少錢，是有審核機制在，沒有突然漲電價，電價審核1年2次都是公開的。