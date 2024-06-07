地中海榮耀號回歸　基隆港邀乳癌姊妹們重披嫁紗登輪

▲左上圖「白色饗宴 圓舞裙的榮耀」抽獎活動，台灣港務公司李賢義董事長致贈地中海榮耀號船票予得獎姊妹；右上圖基隆市謝國樑市長致贈地中海榮耀號船票予得獎姊妹，下圖表演活動合影，第一排右起李賢義董事長、謝國樑市長、乳癌病友協會黃淑芳理事長及台灣港務公司基隆港務分公司髙傳凱總經理。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆港務分公司為落實永續經營、多元共融的經營理念，今(7)日利用亞太地區最大郵輪-地中海榮耀號回歸基隆港營運之日，與中華民國乳癌病友協會、台灣港埠協會合作辦理「白色饗宴 圓舞裙的榮耀」活動，邀請中華民國乳癌病友協會黃淑芳理事長率50多位乳癌姊妹們重披嫁紗登輪。

姊妹們在豪華郵輪的舞台上展現自信、曼妙舞姿，並上台侃侃而談抗癌的心路歷程，與會者無不為姊妹的堅毅勇敢動容。港務公司李賢義董事長、基隆分公司分傳凱總經理至現場給予姊妹們加油打氣，也特別邀請基隆市謝國樑市長、基隆市議會童子瑋議長、財政部關務署基隆關張世棟關務長、交通部航港局北部航務中心張德義主任、內政部警政署基隆港務警察總隊林?柔總隊長、立法院林沛祥委員基隆服務處蔡崇育主任、立法院王正旭委員基隆服務處林明智主任、立法院黃珊珊委員基隆服務處呂承祐主任等貴賓一同共襄盛舉，出席本次有意義的活動。

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李賢義同時也是台灣港埠協會理事長，他在致詞時特別提到，身為國營交通事業，台灣港務公司致力於將民眾生活中美好的事物串聯，這次很榮幸能把郵輪的行銷與乳癌防治結合，鼓勵民眾踴躍體驗郵輪旅遊之餘，也能重視乳癌防治工作，為國民健康盡份心力。

活動最後，港務公司特別準備兩間陽台艙做為姊妹勇敢抗癌的鼓勵，由李賢義董事長、基隆謝國樑市長分別抽出，得獎的姊妹直呼幸運！

基隆港今年預報389艘次郵輪靠泊，旅客人次預估達68萬人次，復甦力道強勁，其中地中海榮耀號郵輪即高達60艘次，預估帶來157,434人次，總人次佔比高達25.6%。

此外，有別於今年冬季航程的台日雙母港運作，地中海榮耀號6月份在基隆港預報靠泊的12艘次(6航次)預估將以基隆為單一母港，載客率極高，有機會挑戰台灣有史以來單船進出旅客人次歷史新高(目前歷史紀錄為單船進出9,565人次)，也為台灣郵輪產業復甦打上一劑強心針。