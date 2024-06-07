長榮5月營收年增4成　砸逾164億元買6艘貨櫃輪、5萬只貨櫃

▲長榮海運。（圖／長榮提供）

記者廖婕妤／台北報導

長榮海運（2603）今（7）日公告5月營收，單月合併營收為321.60億元，月增1.09%、年增40.34％；累計今年前5月份合併營收為1526.12億元，年增36.16%。此外，長榮海運也同步公告砸約112億元購買6艘甲醇雙燃料貨櫃輪，及共斥資約52.48億元購買5萬只貨櫃。

法人指出，5月SCFI運價指數持續上揚，主因近期市場仍受紅海危機、船舶繞航與塞港等因素影響，然海運運價及營收反映具遞延效應，5月份營收表現相較於市場運價的漲幅較低，展望後市營運表現仍樂觀看待。

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此外，長榮海運今日也重訊公告，義大利子公司董事會決議訂造6艘2,400 TEU甲醇雙燃料貨櫃輪，每單位價格落在每艘5200萬美元至5800萬美元之間，交易總金額落在3.12億美元（約新台幣100.65億元）至3.48億元（約新台幣112.27億元）。

子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.公告向東方國際集裝箱（香港）有限公司購買25,500只新造貨櫃，交易總金額為8861萬2500美元（約新台幣28.58億元）；向中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司購買14,500只貨櫃，交易總金額為4195萬美元（約新台幣13.53億元）；向Singamas Management Services Limited購買10,000只貨櫃，交易總金額為3215萬2500美元（約新台幣10.37億元）