647萬用戶注意！台新系統暫停服務　街口「街利存」也停機一整天

▲街口支付與台新Richart推出「街利存帳戶」。（圖／街口支付提供）

記者楊絡懸／台北報導

台新銀行提醒，6月8日凌晨0時起一整天進行系統升級作業，相關金融服務如提款、轉帳等功能，都將暫停一天。據了解，除了台新用戶之外，和台新Richart合推「街利存帳戶」的街口支付也受到影響，所幸街口及早提醒相關公告，也釋出替代方案，降低「街利存停機」的消費爭議。

根據台新銀行公告內容，台新銀行6月8日凌晨0時至24時進行系統升級作業，期間暫停自動化通路，包括台新網路銀行、行動銀行、台新銀行ATM、Richart及Richart Life、金融卡交易如自跨行提款、轉帳等。

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需注意的是，由於台新Richart已與街口支付深耕合作，雙方推出「街利存帳戶」，將Richart數位帳戶及街口App串聯在一起。當用戶使用街口App消費時，選擇「街利存」掃碼付款，最高可享3%街口幣回饋，並累計會員等級機制，最高可達到3%活存利率。

《ETtoday新聞雲》記者掌握，台新銀行系統升級時，街口支付用戶連帶受影響，習慣使用「台新銀行帳戶／街利存帳戶」的民眾也無法使用，屆時如果要至店家消費，一定要更換成別的支付方式如信用卡、街口帳戶扣款。

對此，街口支付也向記者說明，因應台新銀行系統升級，街口支付用戶當天無法使用「台新銀行帳戶／街利存帳戶」進行付款，也無法於街口支付App使用街利存帳戶儲值、提領、匯款等功能。

街口強調，這幾天已密集於街口支付App各版位公告提醒用戶，同時也釋出替代方案，「街利存用戶當天可使用『街口帳戶』付款，同享街利存最高3%回饋無上限，回饋將於6月21日前發送；台新用戶（非街利存）當天使用『街口帳戶』付款則有1%回饋。」

簡單來說，除了台新銀行帳戶／街利存帳戶無法使用掃碼消費之外，街口支付App的「街利存帳戶」頁面，包括「提出」及「存入」等功能，6月8日當天也不能使用；必須提前把資產餘額轉存到街口帳戶，或者就靜待6月9日再進行使用街利存金融服務。

金管會最新資料統計，截至今年第一季，台新銀行Richart開戶數已達390.5萬戶，是銀行業者數位帳戶最多。如今台新銀行坐擁百萬帳戶、進一步發展出新的金融生態圈，當系統升級而停用，也連帶影響擁有647.1萬名用戶的街口支付。