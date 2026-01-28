華府暴雪擋不住！經長龔明鑫赴美　簽署台美經濟安全聯合聲明

▲經濟部長龔明鑫。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國華盛頓州遭遇暴雪侵襲，聯邦政府一度宣布停班停課，但台美經貿交流腳步未因此停歇。經濟部今（28）日表示，經濟部長龔明鑫已於1月27日在華府，與美國國務院負責經濟成長、能源及環境事務次卿Jacob Helberg完成第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），並共同簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全聯合聲明」，凸顯台灣在全球AI供應鏈中的關鍵地位。

經濟部指出，這是自2020年首屆EPPD舉辦以來，台美雙方主談人首度進行實體會面。會中針對AI供應鏈發展、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機供應鏈、高科技人才培育、第三國合作及雙邊經濟合作等7大議題深入交換意見，並就持續深化台美夥伴關係探索具體作法。

雙方同意針對多項重要議題成立工作小組，持續對話並擴大合作成果，包括：

一、確保AI供應鏈安全

台美將促進企業在AI科技與先進機器人領域的夥伴關係，推動可信賴的正體中文語料庫應用於大型語言模型（LLM），並研議在第三國合作發展可信賴AI系統。

二、數位基礎建設

雙方支持低軌衛星合作、海底電纜安全與資通訊基礎建設強化，並推動產業開放網路、次世代通訊（如6G）等供應鏈合作，提升台灣數位韌性。

三、關鍵礦物供應鏈

台美將加強在關鍵礦物採礦、提煉與礦源探索等領域合作，並促進電子廢棄物回收等技術交流，以共同提升供應鏈韌性。

四、無人機供應鏈

雙方同意研議透過無人機認證機制促進市場進入與商業發展，並打造台美無人機「非紅供應鏈」。經濟部指出，工研院已於會前與美國無人機產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議，將有助我國無人機產業接軌國際認證體系，深化美台合作。

五、高科技人才培育

台美將持續透過EPPD平台強化協調，共同推進AI人才技術發展與培育，並就AI Academy合作架構交換意見。

六、第三國合作

除持續在我國友邦推動合作外，雙方也同意探索在菲律賓、拉丁美洲等優先區域推動合作計畫。美方並將持續協助台灣提升因應經濟脅迫的整備能力，並支持相關夥伴國家。

七、雙邊經濟合作

台美同意就投資審查機制，以及儘速解決雙重課稅等議題，持續深化合作。

經濟部表示，本屆會議台美雙方均邀集多個部會官員共同與會，儘管華府天候惡劣、美國聯邦政府停班停課，美方相關部會仍踴躍出席，展現對本次對話的高度重視。雙方一致認為會議成果豐碩，未來將持續透過EPPD機制深化合作，共同促進供應鏈安全與經濟繁榮發展。