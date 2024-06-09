黃仁勳低潮拒裁員創奇蹟　科技專家：輝達員工平均身價破30億

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

隨著輝達（NVIDIA）公司市值突破3兆美元（新台幣90.75兆元），專家計算NVIDIA逾2.96萬員工平均身價也已來到1.02億美元（新台幣30.855億元），傲視蘋果、Meta等業者，但其中員工在於NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳12年前公司低潮時做了「不裁員」的重大決策，讓員工願意和他同甘共苦，創造AI奇蹟。

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▲黃仁勳帶著NVIDIA衝高市值，員工身價也看漲。（圖／翻攝LINKEDIN）

矽谷新創公司、專為軟體工程師職涯發展提供諮詢的Taro.com共同創辦人Alex Chiou在他個人領英（Linkedin）觀察平台上披露，NVIDIA市值來到3兆美元，也讓公司每位員工身價已超過 1 億美元。

Alex Chiou表示，「重要的是要記住他們的執行長黃仁勳在這段旅程中如何對待他們」他指出，當NVIDIA在2022年股價從先前的歷史高點下跌 66%，黃仁勳拒絕大規模裁員，因為他知道這會打擊員工士氣。

另外，Alex Chiou也提到，儘管其他所有大型科技公司都漫不經心地將員工推回辦公室，但黃仁勳保護員工在任何地方工作的權利。

Alex Chiou指出，即使華爾街要求無辜工人的血來增加利潤，黃仁勳也沒有使用 PIP 和堆疊等級等邪惡機制來迫使員工離開。

這表明，只要成為一個始終為正確的事情而奮鬥的好人，你確實可以經營世界上最成功的公司之一。

Alex Chiou從黃仁勳的經營理念中分享他的評價，「當你照顧你的人民時，他們也會照顧你。」

黃仁勳曾在去年11月接受《Acquired Podcast》專訪時面對裁員決策表達反對意見，黃仁勳並曾指出，「今天我所擔憂的事情，其實和我成立公司之初一樣，那就是是否使員工感到失望。」

黃仁勳說：「你有很多人會選擇加入你的公司，那是因為他們選擇相信你所引領的希望與夢想，並做為實踐自己希望和夢想的圭臬。你希望他們能夠建立起一個偉大的生活，同時協助你建立起一間偉大的企業。」