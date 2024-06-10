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塞港、缺櫃短期難解！台驊曝5大變數運價續漲　Q3旺季更旺

▲台驊董事長顏益財。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台驊董事長顏益財。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

海運市場港口壅塞，加上市場缺櫃情況嚴峻，4大航線運價單月大漲近70％，挹注台驊控投（2636）5月營收達21.59億元，月增9.21%、年增74.58%，寫下自2023年起單月新高；展望後市，台驊指出有5大變數可望使運價維持相對高點至Q3，有利旺季營運表現。

台驊表示，紅海地緣政治風險未見緩解，繞行非洲約將消耗250萬TEU運力，暫時抵銷短期市場運力過剩風險；同時，全球經濟消費力道回溫，加上美國及南美洲陸續對於中國進口商品進行加徵關稅措施，導致零售商展開預期性備貨需求增補庫存，帶動亞洲出口貨量大幅躍升；由於港口過於壅塞，航商為確保準班率，被迫採行跳港或轉向其他港口進行裝卸，增加空櫃往返之不確定性。

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同時，加拿大及美國東岸勞資談判即將展開，對於下半年北美洲港口及內貿鐵路運輸添增不確定性，多項變數連鎖反應下，加劇全球供應鏈緊張及短線運價上漲態勢。

空運部分，疫情後旅遊運輸需求高居不下，空運貨運艙位受到擠壓，加上快電商交易盛行，運輸需求快速攀升，促使今年空運運費保持樂觀態勢。

鐵路事業明顯在紅海危機繞行非洲航線影響下，成為遠東通往歐洲最佳替代路線，缺櫃效應蔓延至鐵路運輸，鐵路貨櫃價格同步上漲4到5成，中歐鐵路部份艙位接單已呈現滿艙狀態，並上修6月營運表現，整體鐵路事業Q2呈現淡季不淡。

由於終端鋰離電池價格大幅下跌，江船運輸動能趨緩，但美國將於8/1起對中國出口電動車及電池產品課徵25-100%不等關稅，預期廠商將於關稅實施前積極建立庫存，有助於倉儲物流周轉動能，同時子公司聯宇達方積極拓展海外市場，隨著供應鏈重組效應，將在中國市場以外新興國家複製成功經驗。

展望後市，台驊指出，紅海危機持續，繞行非洲航線成為常態，塞港缺櫃效應短時間無法得到有效紓解，加上北美勞資談判不確定性升高，以及美國選舉，與各國對於保護性關稅實行等變數，運價可望維持相對高點至Q3，有利於台驊旺季營運表現。

關鍵字： 台驊營收運價缺櫃旺季

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