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台積電6／13除息！張忠謀4億元入袋　市場盼「快速填息」股價創高

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲台積電2023年第四季現金股利即將在6月13日除息。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

台積電（2330）近期股價挑戰900元大關，2023年第四季現金股利即將在6月13日除息，每股配發近3.5元；如果以6月7日收盤價879元計算，現金殖利率約0.4%，市場認為台積電應有機會快速填息，甚至再攻股價新高，將成為本周重頭戲，備受期待。

台積電2023年第四季每股現金股利3.49978969元，總金額907.62億元，除息交易日為2024年6月13日，股利將於7月11日發放。

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根據台積電截至今年5月公開資訊，台積電前董事長劉德音持股1萬2,913張，約4,519.3萬元現金入袋；台積電董事長魏哲家持股6,392張，約2,237.3萬元現金入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電165.3萬張，約57.87億元現金入帳。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電12萬5,137張，如果至今都未處分持股，此次台積電配息預估將有約4.37億元入袋。

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／路透社）

▲台積電創辦人張忠謀退休前持有台積電12萬5,137張，如果都未處分持股，此次配息預估將有約4.37億元入袋。（圖／路透社）

值得注意的是，台積電為抵銷發行限制員工權利新股造成的股權稀釋影響，6月6日起至8月5日實施庫藏股，自集中市場買回3,249張自家股票，每股區間價格為598元至1,281元，買回金額上限為41.61億元，激勵股價跳空開高寫下899元新天價。

這是台積電相隔14年後再度實施庫藏股，雖然張數不多，但買回總金額上限、價格區間達1,281元卻是最高。

台積電除息後何時完成填息也受市場矚目，事實上，台積電2019年起改採每季配息，19次除息皆完成填息，其中，有14次當天快速填息，最長的填息時間約為15個交易日。

法人指出，台積電今年獲利回升，預估全年每股淨利（EPS）約落在38元左右，此次除息除了有機會快速填息，甚至期待見到台積電寫下另一筆股價新紀錄。

關鍵字： 台積電除息股利配息股價張忠謀

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