輝達股價狂漲　律師曝「1原因」7年前就買了：退休金全靠它

▲輝達股價在過去12個月內上漲了198%。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

輝達（NVIDIA）股價攀上每股1200美元關卡，市值更飆破3兆美元，是市場法人關注的焦點，知名律師邱彰透露，7年前就買了輝達的股票，只因為想要幫助台灣人開的公司，沒想到如今靠著輝達領了一筆退休金。

律師邱彰在臉書發文，早在7年前就買了輝達股票，只因為想幫台灣人開的公司，「就這一點善念，今天退休金就全靠它了，回想起來，一切都是命，一點善念造奇蹟」。

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貼文一出，網友們紛紛表示，「故鄉在他鄉~月是故鄉明~」、「好心有好報」、「『一點善念』積了一桶退休金」、「無心插柳，柳成蔭」、「很讚的故事！同感」、「證明了：好心有好報」、「棒極了！幫助他人，最後還是幫了自己」。

2024年至今，輝達股價不僅飆漲147％，更在7日實施了1拆10的股票分割，以便讓股民更容易持股，有望刺激散戶的買氣。輝達執行長黃仁勳也因為公司股價飆漲，身價已超過1061億美元（約新台幣3.43兆元），超越了戴爾的董事長，成為全球第13大富豪。

近年來，投資人開始知道「當AI股上漲，股市就會上漲」的趨勢，尤其觀察今年AI股，幾乎成了標準普爾500指數（S&P 500）上漲的動力，不論是生產AI晶片的輝達，還是與ChatGPT合作並導入AI技術的微軟（Microsoft），走勢幾乎呈現正相關。